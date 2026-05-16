Consiglio d'Europa apre ai return hub: cosa cambia dopo la dichiarazione di Chisinau

La dichiarazione di Chisinau mette nero su bianco la possibilità per gli Stati di usare hub di rimpatrio in Paesi terzi: tra elogi politici e allarme delle organizzazioni per i diritti umani, si apre una nuova fase sul piano legislativo e pratico

La Dichiarazione di Chisinau, adottata il 16 maggio 2026 dai 46 Stati membri del Consiglio d’Europa, ha inserito tra le opzioni legittime per la gestione dei flussi migratori i cosiddetti hub di rimpatrio in Paesi terzi. Sull’onda del documento, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato il ruolo dell’Italia nel tracciare questa strada, ricordando la collaborazione avviata con il premier danese Frederiksen.

La notizia ha riacceso il confronto politico nazionale e sovranazionale su come contemperare controllo delle frontiere e tutela dei diritti.

Cosa contiene la dichiarazione e perché è rilevante

Il testo adottato a Chisinau delinea principi che ribadiscono la sovranità degli Stati nel controllo dell’ingresso e del soggiorno. Tra le misure indicate figura l’accoglimento di approcci innovativi come i return hub, definiti nel documento come centri di rimpatrio in Paesi terzi.

Il valore politico della dichiarazione sta soprattutto nella legittimazione di strumenti pratici già sperimentati, come il modello che ha coinvolto l’Italia e l’Albania, e nella volontà di armonizzare posizioni tra i membri del Consiglio.

Interpretazioni critiche dell’articolo 3 e responsabilità sanitarie

Tra i punti più controversi vi è l’interpretazione della Convenzione europea dei diritti umani, in particolare dell’articolo 3, che proibisce torture e trattamenti inumani o degradanti.

Critici sostengono che la dichiarazione possa restringere la portata della protezione a casi estremi, aprendo la strada a rimpatri verso contesti difficili ma considerati al di sotto della soglia dell’articolo. Altra questione sensibile riguarda la sanità: il documento afferma che gli Stati non sono obbligati a garantire che i sistemi sanitari dei Paesi destinatari offrano lo stesso livello di assistenza disponibile in Europa, una precisazione che ha suscitato allarme tra osservatori e ong.

Reazioni politiche e istituzionali

Sul versante politico nazionale, la dichiarazione è stata accolta con soddisfazione dalla maggioranza che governa in Italia: la presidente Giorgia Meloni ha parlato di un risultato raggiunto «con coraggio e determinazione» insieme a Frederiksen, mentre esponenti e rappresentanti del partito hanno sottolineato la coerenza della linea adottata. Il sottosegretario agli Esteri ha espresso che l’iniziativa sarebbe l’esito di una proposta promossa dall’Italia. D’altro canto, la questione ha riaperto il dibattito nelle aule europee e nei consessi internazionali sul bilanciamento tra sicurezza e diritti.

Critiche delle ong e preoccupazioni giuridiche

Organizzazioni come Picum hanno definito la svolta come un attacco alla Convenzione europea dei diritti umani e all’autorità della sua Corte. Secondo voci critiche, la dichiarazione rischia di erodere tutele consolidate e di lasciare zone grigie sul piano delle responsabilità statali. Gli osservatori puntualizzano inoltre che l’adozione di approcci esternalizzati ai rimpatri comporta rischi pratici, tra cui la gestione delle condizioni nei Paesi terzi e la tutela dei diritti fondamentali dei migranti coinvolti.

Implicazioni pratiche e prossimi passi

A livello operativo la dichiarazione è vista come un supporto politico per strategie già avviate o in via di progettazione, e si inserisce in un quadro più ampio di coordinamento con la strategia dell’Unione europea sui rimpatri. Sul piano legislativo, le linee guida accolte dal Consiglio d’Europa si intrecciano con negoziati in corso a Bruxelles e Strasburgo, dove sono previsti ulteriori confronti per tradurre principi politici in norme applicabili. Restano aperte le questioni sull’effettiva attuazione pratica e sulle possibili impugnazioni giudiziarie.

Scenari futuri e considerazioni finali

Il risultato di Chisinau apre a scenari diversi: da un affinamento delle procedure di rimpatrio a una possibile escalation di contenziosi davanti alle corti per diritti umani. Per i decisori politici sarà cruciale conciliare la necessità di controllare i flussi con l’obbligo di rispettare gli standard internazionali. Nel frattempo, la discussione rimane accesa tra chi interpreta la dichiarazione come un passo concreto verso una gestione più ordinata delle migrazioni e chi la vede come una riduzione delle garanzie offerte dalla tutela europea.