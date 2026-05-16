Gabriel Garko è stato ospite del programma Rai “Ciao Maschio“. L’attore, intervistato da Nunzia De Girolamo, non è riuscito a trattenere le lacrime. Ecco cosa è successo.

Gabriel Gargo si sfoga con Nuncia De Girolamo: “Ho vissuto in una gabbia per la mia omosessualità”

Gabriel Garko è stato ospite di Nunzia De Girolamo a “Ciao Maschio“.

L’attore si è raccontato senza filtri, senza riuscire a trattenere le lacrime, in particolare quando ha parlato del padre, scomparso durante la pandemia. Nel suo racconto, l’attore ha parlato del giorno in cui suo padre ha scoperto che era omosessuale. Garko aveva 17 anni: “mio padre era una persona molto aperta di testa.

Il giorno in cui ha saputo che ero omosessuale mi ha detto: ‘potevamo immaginarlo che tra te e quella persona non c’era una semplice amicizia, l’importante per noi è che stai bene.” Sugli inizi della sua carriera, l’attore ha detto che “oggi posso rendermi conto che forze vivevo in una gabbia. Mentre ci vivi non te ne rendi conto.” Io coming out ha poi cambiato tutto, lo ha liberato dal dover fingere e gli ha permesso di essere più autentico.

Gabriel Garko e il matrimonio con Giorgio

Nel 2020 Gabriel Garko ha dichiarato pubblicamente di essere gay, prima ospite al Grande Fratello Vip e poi a Verissimo. Nel 2023, in gran segreto l’attore si è sposato con Giorgio, matrimonio reso noto solamente tre anni dopo: “non è che l’ho tenuto segreto, perché comunque le persone che erano vicine a me lo sapevano. Però non ho spettacolarizzato.”