Questa sera, 16 maggio 2026, a Vienna, si terrà la finale dell’Eurovision Song Contest. Chi vincerà? Sal Da Vinci ha qualche possibilità? Ecco i favoriti secondo i bookmaker.

Eurovision 2026: questa sera la finalissima

Ancora poche ore per scoprire chi vincerà l’edizione 2026 dell’Eurovision Song Contest. Ricordiamo che sono 25 i cantanti, e quindi i Paesi, arrivati alla finalissima tra cui anche Sal Da Vinci, che rappresenterà l’Italia con il brano vincitore dell’ultima edizione di Sanremo, ovvero “Per sempre sì.” Il cantautore salirà sul palco per 22esimo, subito dopo Cipro e prima della Norvegia.

Ma, chi vincerà? Ecco i favoriti secondo i bookmaker.

Chi vince l’Eurovision 2026? I favoriti dai bookmaker

Chi vincerà l’Eurovision Song Contest 2026? Ancora poche ore e lo sapremo. Vediamo intanto chi sono i favoriti secondo i bookmaker. Favoritissima, con il 42% di probabilità di vittoria, c’è la Finlandia, con Lampenius & Parkkonen con il brano “Liekinheitin”.

Al secondo posto, con il 19% di probabilità c’è l’Australia con Delta Goodrem che canterà “Eclipse“. Mentre al terzo posto con l’8% di possibilità c’è la Grecia con Akylas e il brano “Ferto”. Sal Da Vinci, secondo i bookmaker, ha il 2% di possibilità di trionfo, all’ottavo posto. Staremo a vedere se sarà davvero così.