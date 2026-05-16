Verso l'estate 2026, "Sardegna meta centrale: famiglie e territorio"

Milano, 16 mag. (askanews) – La stagione estiva è alle porte, in un periodo particolarmente complicato per il turismo globale a causa delle crisi internazionali che stanno colpendo anche molte mete di viaggio. In questo scenario l’Italia continua a rappresentare una scelta importante e uno dei luoghi simbolo del turismo nel nostro Paese è il Forte Village di Santa Margherita di Pula nel sud della Sardegna.”Stiamo attraversando un periodo molto particolare – ha detto ad askanews Magno Cristiani, Resident Manager Forte Village Resort – ma che vede la Sardegna centrale nella scelta come destinazione per le prossime vacanze estive, sia da una clientela italiana, quindi domestica, ma anche e soprattutto da una clientela internazionale.

Chiaramente per noi è centrale la famiglia, il nostro è un family resort con servizi dedicati a tutti i membri della famiglia ma anche di coppie senza figli che decidono di rilassarsi, di vivere il mare della Sardegna e l’ospitalità del nostro resort”. Per quanto riguarda la stagione 2026, oltre a tutte le proposte a livello sportivo, il resort ha presentato anche delle novità nei ristoranti, che sono uno degli elementi che possono fare la differenza nelle scelte dei viaggiatori.

“Noi siamo sempre focalizzati a offrire un’esperienza unica – ha aggiunto il manager del Forte Village – per questo anche quest’anno importanti sono stati gli investimenti in termini di offerta, attraverso una riqualificazione di quelle che sono gli spazi esterni, le aree comuni, in particolare la piazza iconica del Forte Village che è stata completamente ristrutturata, offrendo un’architettura molto più contemporanea, con servizi sempre più all’avanguardia in linea con le esperienze dei nostri clienti, in campo ristorativo con i nostri 27 ristoranti, oltre ai celebri Heinz Beck e Carlo Cracco che ormai sono dei punti di riferimento nella nostra offerta gastronomica, quest’anno abbiamo uno straordinario ritorno di Andrea Berton con il suo ristorante e, per quanto riguarda la cucina tematica, oltre al brasiliano e all’indiano, offriamo quest’anno un ristorante cinese, quindi offriamo una cucina asiatica.

Non va dimenticata un’altra cucina straordinaria che noi offriamo con Rocco Iannone, una cucina autentica del territorio che prepara piatti utilizzando la nostra piccola serra che si trova nella parte più al nord del resort, dove ogni mattina Rocco raccoglie gli ortaggi e prepara poi i piatti ai nostri clienti con i prodotti più freschi di questo territorio”. E proprio la relazione con il territorio, nel senso più ampio del termine, quindi comprendendo anche il personale che lavora nel resort, è centrale nella filosofia del Forte Village e, allargando la prospettiva, offre anche una possibile ricetta per pensare un turismo più sostenibile all’epoca dell’adattamento ai cambiamenti climatici.”Una delle affermazioni più veritiere – ha concluso Magno Cristiani – è che il Forte Village non sarebbe il Forte Village se fosse in un’altra regione d’Italia”. Sembra una considerazione scontata, ma pensandoci bene, è molto più profonda di quanto possa apparire.