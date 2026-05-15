Il Grande Fratello Vip sta per entrare nella sua fase più calda con la semifinale che permetterà al termine della puntata di stabilire chi saranno i quattro finalisti dell’edizione 2026 che fino ad adesso ha regalato magnifici colpi di scena e ancora altri ne fornirà, la parola l’ha fornita la conduttrice amata da tutti.

Dumitras vs. Biancardi, il duello per l’ultimo slot

La semifinale vivrà il suo momento culmine con il duello tra Raul Dumitras e Renato Biancardi per stabilire chi sarà il quarto finalista dell’edizione 2026.

I due uomini infatti saranno giudicati dal televoto da casa e solo uno potrà continuare il proprio percorso all’interno della casa puntando alla vittoria nella finalissima che metterà in palio un ricco premio in denaro ed un accrescimento della celebrità.

Il ritorno “stellare” di Valeria Marini

Nel corso della puntata farà nuovamente il suo ingresso nella casa Valeria Marini che riceverà un premio speciale, siamo certi che il suo ingresso scuoterà i concorrenti rimasti in gara.

Antonella Elia riceverà la visita a sorpresa della madre, un modo per riaprire un rapporto complicato e Francesca Manzini continuerà a confrontarsi con il resto degli inquilini, come riporta Adnkronos.

Il grande appuntamento è fissato per il prime time su Canale 5 rete ufficiale del reality show.