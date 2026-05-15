L'unione è sotto gli occhi di tutti, resta il dubbio se si tratta di vero amore o strategia verso la finale. Il televoto sarà il giudice supremo.

Il GF VIP è in questa edizione perfetto per dimostrare chiaramente le dinamiche che emergono dentro la casa, non solo litigi ma anche le classiche relazioni che è normale si instaurino condividendo per tanto tempo il medesimo spazio ed una di queste è riuscita a resistere sino alla semifinale in programma questa sera.

Antonella Elia ed il giudizio severo sull’unione

Antonella Elia

non ha naturalmente lesinato i giudizi rispetto alla nuova coppia formatasi tra le mura della casa, dando voce ad uno dei pensieri che si è palesato tra i fans del programma.

“Ormai Lucia e Renato sono fidanzati e quindi devono essere lasciati in disparte a farsi le confidenze d’amore, sono insieme da ieri, da quando lei è diventata finalista”.

Parole chiare che spiegano come questa nuova relazione non l’abbia convinta e possa essere parte di un piano legato ad un buon esito in finale.

Lucia e Renato, prove d’amore vero

Lucia ha espresso le proprie perplessità rispetto all’unione nata con Renato spiegando, come riporta Leggo.it che lei ha intenzione di proseguire il proprio percorso dentro la casa da sola:

“Manca poco alla finale e non voglio uscire dalla casa identificata con un uomo” ha dichiarato la giovane, parole che si sono rafforzate dopo il confronto con lo stesso Renato che ha subito spento i dubbi della ragazza.

Difatti Renato ha svelato che non si tratta di una relazione fatta per strategia, ciò nonostante solo il finale del reality permetterà di comprendere i reali motivi della loro unione. L’unica certezza, al momento infatti è che Lucia è la terza finalista mentre Renato è appeso al televoto per ottenere il quarto ed ultimo posto disponibile.

Proprio per questo motivo anche dentro la casa si vocifera che Renato possa aver avvicinato Lucia per ingraziarsi i suoi fan ed essere votato per l’accesso alla finalissima. Non resta quindi che seguire la semifinale e vedere se la storia terminerà o continuerà con un nuovo capitolo.