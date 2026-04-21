Pesante lite tra Renato Biancardi ed Alessandra Mussolini nell'ultima puntata del GF VIP, il gieffino napoletano sbotta ed annuncia di voler lasciare il programma perché non sta bene a livello di salute.

Il Grande Fratello VIP regala un’altra puntata piena di spunti e riflessioni sulle dinamiche dei concorrenti all’interno della casa dato che si sono verificati altri episodi che hanno fatto parlare sia sui social che gli stessi concorrenti presenti all’interno della casa. Scopriamo cosa è successo nella puntata di ieri 20 aprile.

Alessandra Mussolini ancora mattatrice

Un ruolo importante nella puntata di ieri l’ha preso ancora una volta Alessandra Mussolini che ha svolto il ruolo di gestione dei momenti vissuti da alcuni colleghi concorrenti all’interno della casa.

Mussolini non riesce proprio a fare il proprio percorso senza intromettersi in questioni che non sono le sue e questo comportamento ad alcuni non va proprio giù perché si dovrebbero consigliare invece di battibeccare, anche se il battibecco è strategia per la vittoria finale.

Si tratta di strategia per arrivare sino in fondo perché mancano sempre meno puntate alla fine dell’edizione 2026 che è stata una delle più movimentate degli ultimi anni. Vediamo quindi qual’è stato il momento culmine.

Renato Biancardi e la volontà di lasciare

Il fulcro della puntata è stato il litigio tra Alessandra Mussolini e Renato Biancardi, il fatto di discussione è stato lo stesso Biancardi che ha suggerito a Raoul di andare a dormire con Lucia.

Quella frase è stata la molla per Alessandra Mussolini che ha considerato il suggerimento come una frase sbagliata, una mossa che non le è piaciuta. Biancardi le ha spiegato di aver dato solo un consiglio da amico al collega.

Da quel momento i toni si alzano e lo stesso Biancardi dà della perfida ad Alessandra Mussolini per i toni usati, ammettendo di star vivendo un momento di difficoltà serio e cercando aiuto proprio in Lucia e Alessandra che erano a conoscenza del suo disagio.

Quindi l’annuncio shock di voler mollare il programma, annuncio che ha fatto scattare anche i social, “se se ne vuole andare quella è la porta, come ha fatto venerdì Nicolò” qualcuno ha twittato, come riportato da Biccy.it a dimostrazione che non bastano le parole ma servono i fatti.

Ora bisognerà vedere se si è trattato di una frase di circostanza o se davvero per Renato la favola del GF VIP è arrivata al capolinea, decidendo di lasciare una volta per tutte il reality show a poche settimane dal termine.