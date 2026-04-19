Colpo di scena al Grande Fratello Vip 2026, con Nicolò Brigante che ha deciso di abbandonare la casa più spiata d’Italia. Ecco perché.

GF Vip 2026: Nicolò Brigante abbandona la casa

Nel corso della diretta del 17 aprile del Grande Fratello Vip 2026, Nicolò Briganti ha confermato la sua decisione di abbandonare il reality show.

Erano già diversi giorni che il concorrente aveva manifestato un certo malessere, con la volontà appunto di lasciare il gioco. A nulla è servito l’intervento di mamma Serena, che ha provato a convincerlo a cambiare idea e a rimanere nella casa più spiata d’Italia: “Ignazio (Moser, ndr.) ti aveva detto che era difficile, anche lui voleva lasciare e non lo ha fatto.

Tu sei forte, mi hai detto che se ti avessero preso saresti andati fino in fondo. Ti vogliamo tutti bene.” Nicolò è invece rimasto irremovibile sulla sua decisione. Ma, qual è il vero motivo che lo ha spinto a lasciare?

“Non ce la faccio più”: Nicolò Brigante abbandona la casa del GF Vip, svelato il motivo

Nonostante il tentativo della mamma di fargli cambiare idea, Nicolò Brigante ha deciso comunque di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2026: “questo è un gioco, è bello finché ti diverti. Io in questo momento non sto provando più lo spirito giusto. Non ce la faccio più, preferisco uscire e stare con la mia famiglia.” Una scelta maturata dopo giorni di malessere: “sono venuto qui perché volevo cambiare aria. Vengo da un periodo molto difficile, ho dovuto fare i conti con tutto. Qui non hai certezze, da giorni vivo in stato d’ansia. Vivo tutto nero. La notte non dormo bene e le energie sono sempre meno.”