Questa sera il Grande Fratello Vip cambia formula e trasforma il consueto televoto in una sfida decisiva per la finale. Per la prima volta in questa edizione, infatti, il pubblico non dovrà eliminare un concorrente, ma scegliere chi accede direttamente all’ultimo atto del reality, tra dinamiche di gioco, tensioni e nuove strategie emerse nella Casa.

Grande Fratello Vip: programmazione, votazioni e futuro del reality

La puntata del 17 aprile andrà in onda su Canale 5 intorno alle 21:30, subito dopo La Ruota della Fortuna, con la linea al reality prevista non prima delle 22. Per chi non potesse seguirla in diretta, gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Il pubblico può esprimere la propria preferenza fino all’inizio della diretta, votando tramite app o SMS. Intanto, le ipotesi di chiusura anticipata sembrano essersi allontanate: il programma avrebbe ritrovato una certa stabilità e si parla ora di un possibile prolungamento. La finale, inizialmente prevista per il 5 maggio, potrebbe slittare fino al 19 maggio, estendendo così la durata del reality.

Come sempre sarà l’Auditel a determinare le scelte finali, ma rispetto alle settimane precedenti il clima attorno al programma appare decisamente più positivo, sostenuto anche dall’interesse del pubblico sui social e su Mediaset Extra.

Grande Fratello Vip, chi va in finale: gli ultimi sondaggi rivelano tutto

Il televoto, attivo dal 14 aprile, mette in competizione quattro protagoniste che hanno avuto un ruolo centrale nelle dinamiche della Casa: Antonella Elia, Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo. Solo una di loro conquisterà l’accesso all’ultimo atto del reality. Alla conduzione c’è Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. I sondaggi online sembrano delineare una favorita piuttosto chiara, anche se il televoto resta aperto e gli esiti possono sempre cambiare. Antonella Elia è in testa con un ampio margine: raggiunge il 45,92% delle preferenze su GF Forum Free e arriva fino al 53% su Reality House.

Alle sue spalle si piazza Alessandra Mussolini con il 25,95%, seguita da Adriana Volpe al 18,58%, mentre Lucia Ilardo chiude distante con il 9,59%. Le tre concorrenti si confermano tra le figure più centrali dell’edizione. Nelle ultime dinamiche non sono mancati momenti di tensione, in particolare tra Elia e Mussolini, con Volpe intervenuta per placare gli animi, fino a un forte sfogo emotivo della Elia in lacrime.