Per settimane, dopo il flop degli ascolti, si è parlato di una possibile chiusura anticipata per il Grande Fratello Vip. Poi, con gli ascolti in aumento si è parlato di prolungarne la durata una settimana in più del previsto. Ora, invece, il clamoroso colpo di scena.

Grande Fratello Vip: ascolti in aumento

Le prime quattro puntate del Grande Fratello Vip 2026, condotto da Ilary Blasi, erano state molto deludenti in fatto di ascolti, tanto che si era ipotizzata una chiusura anticipata del reality show Mediaset. Quando il destino del GF Vip sembrava ormai segnato, ecco la svolta inaspettata: la puntata del 3 aprile, ad esempio, ha registrato il 17% di share, numeri importanti che hanno portato a un cambio di piani.

Per queste, nei giorni scorsi, si era parlato di prolungare il reality show di una settimana e di farlo finire quindi il 5 maggio. Ora, invece, il clamoroso colpo di scena.

Grande Fratello Vip, cambia tutto? La clamorosa novità sulla finale del reality

Niente chiusura anticipata e, probabilmente, niente finale il 5 maggio.

Secondo quando leggiamo su FanPage.it, il Grande Fratello Vip 2026 potrebbe essere prolungato ancora di più e terminare intorno al 19 maggio, magari sempre col doppio appuntamento. Sarà davvero così? Staremo a vedere!