Televoto decisivo e tensioni nella Casa del GF Vip: sondaggi, nomination e nuove dinamiche nella puntata di questa sera.

Questa sera torna in diretta il Grande Fratello Vip, con una nuova eliminazione decisa dal televoto e una puntata ricca di tensioni e dinamiche ancora in evoluzione all’interno della Casa. I sondaggi delle ultime ore sembrano già delineare una possibile favorita, mentre il verdetto finale arriverà solo nel corso della diretta.

Tensioni nella Casa del GF Vip e nuove dinamiche tra i concorrenti

La puntata non sarà dedicata solo al verdetto del televoto, ma anche agli sviluppi interni alla Casa, che nel fine settimana è stata animata da forti contrasti e confronti accesi. Uno degli episodi più discussi riguarda lo scontro tra Antonella e Marco, durante il quale lei avrebbe rivolto a lui una frase offensiva legata alla sua statura, alimentando ulteriori tensioni tra i concorrenti.

Ampio spazio verrà dato anche ai rapporti personali e strategici tra i vipponi, in particolare alla relazione sempre più complessa tra Alessandra e Adriana, ormai al centro di dinamiche instabili fatte di alleanze e incomprensioni. La puntata di stasera, quindi, non solo decreterà l’eliminata della settimana, ma offrirà anche un aggiornamento sulle fragili equilibri e sui conflitti che stanno caratterizzando questa fase del gioco.

Gf Vip, chiusura televoto e annuncio dell’eliminato di oggi: cosa rivelano i sondaggi

Questa sera, lunedì 13 aprile 2026, torna in onda Grande Fratello Vip con un nuovo appuntamento in diretta e una nuova eliminazione. La chiusura del televoto avverrà in studio con Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte a commentare l’esito della votazione.

Le concorrenti finite in nomination sono quattro: Adriana, Lucia, Alessandra e Blu, tutte a rischio eliminazione in base al giudizio del pubblico. Le rilevazioni online delle ultime ore delineano una situazione abbastanza stabile nelle posizioni di vertice, mentre la zona bassa della classifica appare più combattuta. Nel sondaggio del forum GF Forum Free, Adriana è nettamente in testa con oltre il 43% delle preferenze, seguita da Alessandra al 23%, mentre Lucia (17%) e Blu (16%) restano più distaccate.

Anche il sondaggio di Reality House conferma questa tendenza: Adriana guida con il 44%, Lucia sale al 20%, mentre Alessandra e Blu si fermano entrambe al 18%. Nel complesso, emerge una chiara favorita e una sfida serrata tra le altre tre.