Alessandra Mussolini e Marco Berry sono finiti nel mirino per alcune espressioni considerate omotransfobiche

Al Gf Vip, come ogni anno, tornano le polemiche per frasi poco felici pronunciate dai protagonisti. A sollevare critiche per “commenti omotransfobici” sono stati Marco Berry e Alessandra Mussolini.

Gf Vip, il web contro i “commenti omotransfobici” di Alessandra Mussolini e Marco Berry

Il web si è scatenato contro Alessandra Mussolini e Marco Berry per dei commenti offensivi e da presa in giro, contro le persone trans, pronunciati da entrambi in due momenti diversi.

La prima è stata Alessandra Mussolini, ex parlamentare, che mentre imitava il ballerino Raimondo Todaro, con tanto di barba finta disegnata e parrucca, guardandosi allo specchio ha esordito: “Sembro un travo…”. Subito la Mussolini si è “freezata” capendo la gravità della frase pronunciata, ma si è capito che intendesse dire “travone”, un vecchio termine usato per deridere le persone trans…

E’ intervenuta l’altra concorrente Paola Caruso, sempre in sua difesa, “voleva dire traversa” ma ormai il danno era fatto! “La cosa bella è se squalificano, squalificano Raimondo visto che stava imitando me”, ha ironizzato Todaro.

Polemiche contro Marco Berry

L’altro protagonista in modo negativo del Gf Vip è Marco Berry tacciato di aver pronunciato un commento omofobo. “Buttatelo fuori, è un omofobo”, si legge tra tanti commenti. Ma cosa è successo?

L’illusionista stava giocando a nascondino e, girando per la casa e non riuscendo a trovare i compagni di gioco, ha esclamato: “Guarda come si sono nascosti bene questi finocchi”. Altro termine utilizzato per denigrare il mondo LGBTQ+. Mentre il web chiede squalifiche e punizioni per entrambi i concorrenti, sarà molto improbabile che il Gf intervenga dato l’ormai alto tasso di tolleranza.