Gli ascolti in calo del GF Vip e l’ultimo malore di una concorrente hanno riportato il reality sotto i riflettori. Tra social in fermento e dinamiche interne alla casa, ogni episodio diventa un momento decisivo per il futuro del programma.

Paura al GF Vip, caduta e malore nella casa per la concorrente: arrivano i medici

Momenti di preoccupazione si sono verificati quando una concorrente si è improvvisamente sentita male: le immagini mostrano chiaramente Alessandra Mussolini che, entrando nella stanza dove aveva passato la notte, dopo una brutta caduta si accascia al suolo iniziando a tremare. Il tempestivo intervento di Renato Biancardi ha permesso di soccorrerla prontamente, mentre per alcune ore la gieffina è stata lontana dagli altri inquilini, aumentando ansia e curiosità.

Malore per Alessandra Mussolini: come sta la concorrente?

Sui canali ufficiali del programma, la produzione ha confermato che si è trattato di un malore di lieve entità: “Alessandra Mussolini questa mattina ha avuto un leggero malore… È stata immediatamente soccorsa e visitata dallo staff medico… Ora sta bene”, mentre i social sono già diventati terreno di speculazioni su come sia avvenuto l’episodio. Ora resta da capire se la concorrente riuscirà a proseguire la sua avventura nel reality o se sarà costretta a lasciare la casa, in un momento in cui il programma ha più che mai bisogno di ritrovare centralità e attenzione.