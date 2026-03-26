Il GF VIP 2026 si trova a un bivio critico: tra ascolti in calo e una concorrenza agguerrita, le prossime puntate potrebbero decidere se il reality di Ilary Blasi proseguirà regolarmente o subirà una chiusura anticipata. La sfida si gioca su due fronti: il finale di The Voice Generations e i playoff dei Mondiali dell’Italia, eventi che minacciano di catturare l’attenzione del pubblico televisivo.

Sfida auditel per il Grande Fratello VIP

Il futuro del Grande Fratello VIP, condotto da Ilary Blasi, è oggi appeso a un filo. Il reality show si trova di fronte a un calendario particolarmente impegnativo, con due puntate decisive che potrebbero determinare il destino del programma. Il GF Vip dovrà infatti confrontarsi prima con la finale di The Voice Generations e Antonella Clerici, e poi con i playoff che potrebbero portare l’Italia ai Mondiali di calcio. Dopo l’esperienza negativa dello scorso anno con The Couple, per Ilary torna a farsi concreto lo spettro di una chiusura anticipata: “la crisi d’ascolti ha messo in allarme i vertici Mediaset e, stando ad alcune indiscrezioni, il programma potrebbe fare la ‘fine’ di The Couple”.

La partenza del reality è stata problematica: la première è stata la meno vista di sempre, e la seconda puntata ha perso quasi mezzo milione di spettatori. Anche la terza diretta non ha invertito la rotta, fermandosi al 15,3% di share. Il problema, però, non è solo il dato assoluto, ma il confronto con la concorrenza: su Rai 1, la fiction Le Libere Donne ha superato i 2,9 milioni di spettatori, mentre su La7 DiMartedì ha fatto meglio in termini di pubblico.

GF Vip, batosta per Ilary Blasi: perché rischia la chiusura

Le prossime prime serate saranno uno snodo fondamentale per il GF Vip 2026. Venerdì, Ilary Blasi e i concorrenti affronteranno la finale di The Voice Generations, un evento che tradizionalmente registra un aumento significativo di spettatori. Lunedì 30 marzo, invece, il reality dovrà fare i conti con un appuntamento “quasi impossibile”: la finale dei playoff dell’Italia, in caso di vittoria contro l’Irlanda del Nord, contro Galles o Bosnia ed Erzegovina, una partita che catalizzerebbe inevitabilmente l’attenzione del pubblico.

Il rischio è evidente: se gli ascolti non cresceranno, il sipario potrebbe calare prima del previsto. Nonostante questo, l’edizione resta vivace e il merito è anche di una Ilary Blasi che, tra ironia e leggerezza, riesce a muoversi con disinvoltura nel caos della Casa. I dati delle prime tre dirette parlano chiaro:

17 marzo 2026: 2.146.000 spettatori (18,36% share)

20 marzo 2026: 672.000 spettatori (14,30% share)

24 marzo 2026: 813.000 spettatori (15,32% share)

Le prossime due puntate diventano quindi cruciali: “Una settimana di tempo per risalire la china, altrimenti si valuterà una chiusura anticipata”, scrive Grazia Sambruna per MowMag.com.