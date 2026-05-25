Affluenza amministrative: il dato serale scende sotto il 47%

Alle 23 l'affluenza per le amministrative è scesa al 46,31%: nel testo i dettagli nazionali, i confronti orari e alcuni esempi regionali significativi

La tornata delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio ha registrato, alla chiusura dei seggi domenica sera, un dato di partecipazione significativo: secondo i risultati pubblicati su Eligendo l’affluenza è stata del 46,31% quando mancavano solo due sezioni sulle 6.278 totali. Questo quadro nazionale si inserisce in una competizione che interessa quasi 750 Comuni e 18 capoluoghi, con gli elettori chiamati a scegliere tra sindaci e consigli comunali.

Il confronto temporale è utile per interpretare il flusso di voto: alle 12 la partecipazione era intorno al 14,7%, mentre alle 19 il dato nazionale segnalava una partecipazione vicina al 34,5%. Questi numeri mostrano come la mobilitazione sia aumentata nel corso della giornata, pur restando sotto i parametri registrati in rilevazioni analoghe delle precedenti tornate, dato che il dato di riferimento alla stessa ora era stato del 50,20%.

Rilevazioni orarie e confronto con tornate precedenti

La serie di rilevazioni riportate su Eligendo consente di seguire l’evoluzione della partecipazione: alle 12 il portale ha registrato il 14,73% con 5.581 sezioni scrutinate su 6.278, cifra che conferma un avvio diurnale contenuto rispetto al passato. Il calo nella prima parte della giornata può riflettersi sul totale serale, sebbene la crescita delle ultime ore abbia portato il dato verso la soglia del 46,31%.

È importante sottolineare che l’affluenza non è omogenea: le oscillazioni orarie dipendono sia dalla numerosità dei Comuni al voto sia dalle peculiarità locali, come la presenza di capoluoghi e comuni molto piccoli.

Dinamiche temporali

Il meccanismo di voto, che offre una finestra lunga da domenica 7 alle 23 a lunedì 7 alle 15 con spoglio immediatamente avviato, favorisce picchi di affluenza in momenti diversi della giornata. Il confronto con i dati delle precedenti amministrative mostra che alla stessa ora nelle scorse consultazioni si era raggiunto il 50,20%, segnale che quest’anno la partecipazione è risultata inferiore nelle ore centrali e serali. Queste differenze orarie possono aiutare a interpretare eventuali scostamenti politici locali, soprattutto nei capoluoghi dove il voto conta di più.

Focus sulle regioni: esempi e numeri locali

Alcuni territori offrono uno specchio delle variazioni regionali: in Sicilia, alle 12 l’affluenza era del 12,89%, pari a 119.799 elettori su 929.490 aventi diritto, secondo i dati dell’assessorato regionale. Tra i capoluoghi isolani, Agrigento segnava il 13,85% (contro il 13,13% del 2026), Enna il 13,66% (contro il 14% del 2026) e Messina il 13,88% (in calo rispetto al 16,63% del 2026), con una variazione più marcata proprio nella città dello Stretto.

Esempi di partecipazione estremi

Nel dettaglio comunale emergono differenze nette: piccoli centri hanno registrato percentuali basse come Basicò (Me) dove alle 12 aveva votato solo il 4,90% degli aventi diritto, mentre altre realtà regionali mostrano andamenti in ripresa. Questi scostamenti sottolineano come la geografia elettorale influisca sulla capacità di mobilitazione degli elettori e quanto sia variabile il comportamento al voto tra aree urbane e territori di minore dimensione.

Che cosa indicano i numeri per il prosieguo

I risultati parziali vanno letti come un’istantanea di un processo che si completerà con lo spoglio e, dove necessario, con eventuali ballottaggi previsti per il 7 e l’8 giugno. L’affluenza al 46,31% alla chiusura dei seggi segnala una partecipazione più bassa rispetto ad alcune tornate precedenti, ma i riflessi politici dipenderanno dai risultati nei singoli comuni, in particolare nei 18 capoluoghi dove la competizione è più intensa. Il ruolo di Eligendo rimane centrale per il monitoraggio e per i confronti cronologici con i dati storici.

Implicazioni pratiche

Per partiti, amministrazioni locali e osservatori il dato di affluenza rappresenta un indicatore di consenso e di volontà di partecipazione civica. Una partecipazione attorno al 46% influenza la legittimazione dei vincitori e le strategie future, soprattutto in vista di eventuali ballottaggi. Nei prossimi giorni, l’attenzione si concentrerà sui risultati per comune e sulle differenze tra aree metropolitane e piccoli centri, con l’obiettivo di comprendere meglio il senso complessivo del voto del 24 e 25 maggio.