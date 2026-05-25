Accuse alla Marina per la Global Sumud Flotilla, le difese di Israele

Le versioni ufficiali dell'Idf, le prese di posizione di Isaac Herzog e Itamar Ben Gvir e le proteste di otto ministri arabo-islamici

La vicenda intorno alla Global Sumud Flotilla ha acceso nuovamente i riflettori sulle modalità con cui vengono gestite le operazioni marittime nei pressi della Striscia di Gaza. Le autorità militari israeliane hanno pubblicamente rigettato le accuse di maltrattamenti mosse contro i loro soldati, sottolineando che gli interventi sono avvenuti nell’ambito di un blocco navale che, secondo Tel Aviv, è imposto per ragioni di sicurezza.

Contestualmente, il caso ha scatenato una serie di reazioni politiche interne e proteste diplomatiche a livello regionale.

Secondo la ricostruzione delle forze, gli attivisti intercettati sono stati sottoposti a controlli e trasferimenti organizzati: dai controlli a bordo all’arrivo al porto di Ashdod, con la sorveglianza del personale del Servizio Penitenziario e della polizia. Le autorità dichiarano che sono state applicate procedure consolidate, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei passeggeri e dei militari.

Tuttavia, la diffusione di immagini e video ha alimentato dubbi sull’adeguatezza del comportamento di singoli esponenti delle istituzioni.

La versione ufficiale delle forze armate

L’unità del portavoce dell’Idf ha difeso l’operato dei militari, affermando che l’intervento era volto a far rispettare un blocco navale imposto per motivi di sicurezza, in conformità con il diritto internazionale e con le indicazioni di comitati internazionali.

In base a quanto comunicato, gli equipaggi delle imbarcazioni sono stati prima invitati via radio a cambiare rotta, poi sottoposti a un controllo di sicurezza e trasferiti su mezzi dell’Idf dopo aver ricevuto giubbotti di salvataggio. L’approdo al porto di Ashdod avrebbe visto la presa in consegna da parte delle forze di polizia e del personale penitenziario, che hanno eseguito le procedure di controllo previste.

Procedure e garanzie dichiarate

Le forze hanno richiamato l’esistenza di procedure chiare e vincolanti per il trattamento dei membri delle flottiglie intercettate, insistendo sul rispetto di standard operativi. L’Idf ha inoltre assicurato che, se emerse, «denunce concrete» saranno oggetto di indagini approfondite. Questo richiamo alla procedura è stato usato per controbattere le accuse mediatiche, sostenendo che non risultano episodi noti di violazione all’interno dell’apparato militare, pur lasciando aperta la possibilità di verifiche su singoli comportamenti.

Reazioni politiche interne

La vicenda ha preso anche una piega politica. Il presidente Isaac Herzog ha condannato l’abuso dei prigionieri in termini netti, affermando che qualsiasi forma di maltrattamento deve essere vietata indipendentemente dai reati commessi dagli arrestati. Il richiamo alla umanità come valore fondante dell’unità nazionale è stato pronunciato in un contesto cerimoniale, diventando un riferimento diretto alle immagini circolate che ritrarrebbero attivisti in stato di detenzione.

Lo scontro con Itamar Ben Gvir

Il ministro della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, ha risposto duramente alle critiche del presidente con messaggi pubblici sui social media, definendo inaccettabile l’atteggiamento di Herzog e attaccando la sua legittimità a rappresentare l’unità nazionale. La disputa simbolizza una polarizzazione crescente nell’opinione pubblica israeliana, con accuse incrociate sulla gestione dell’ordine pubblico e sul rispetto dei confini etici dell’azione statale.

Influenza diplomatica e casi connessi

All’esterno dello Stato di Israele la vicenda ha prodotto condanne formali: otto ministri degli Esteri di Paesi arabo-islamici hanno chiesto chiarimenti e critiche sulla pubblicazione di video considerati umilianti per i detenuti. Tra i Paesi che hanno preso posizione figurano Arabia Saudita, Egitto, Giordania, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Turchia, Indonesia e Pakistan. Le cancellerie hanno parlato di possibile violazione del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, sollecitando indagini e responsabilità.

Parallelamente, la portavoce della flottiglia, Maria Elena Delia, ha segnalato la perdita di contatti con circa una decina di attivisti che si trovavano nella zona di Sirte, nel territorio libico sotto il controllo delle autorità di Haftar. Il gruppo, che includeva un’auto e un’ambulanza e due cittadini italiani originari di Puglia e Piemonte, sarebbe stato invitato a negoziare una ripartenza del Land Convoy e potrebbe essere stato arrestato: la Farnesina ha avviato verifiche.

Nel complesso, la vicenda mette in rilievo la complessità di operazioni che combinano aspetti di sicurezza, diritti umani e diplomazia. La contrapposizione tra spiegazioni ufficiali dell’Idf e le immagini circolate, insieme alle reazioni politiche interne e alle proteste internazionali, rende probabile un proseguimento delle verifiche e delle polemiche fino a che non saranno chiariti tutti gli elementi contestati.