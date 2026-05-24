Maxi attacco russo su Kiev, l’allarme di Zelensky: “Lanciato missile Oreshnik, sono folli”

La guerra tra Russia e Ucraina continua a intensificarsi con nuovi attacchi su larga scala che alimentano la tensione internazionale. Nelle ultime ore, Kiev e altre città ucraine sono state colpite da bombardamenti missilistici e raid con droni, mentre emergono segnalazioni sul possibile utilizzo del missile balistico russo Oreshnik, già considerato uno degli armamenti più avanzati impiegati da Mosca nel conflitto.

Dormitorio universitario a Starobilsk: tensione crescente e accuse reciproche

Parallelamente agli attacchi su Kiev, è emerso un nuovo bilancio relativo al bombardamento che ha colpito un dormitorio universitario a Starobilsk, nella Repubblica Popolare di Luhansk, tra il 22 e il 23 maggio. Secondo il Ministero russo per le Situazioni di emergenza, citato dall’agenzia Tass, le operazioni di ricerca tra le macerie si sono concluse con il recupero di tutti i corpi delle vittime.

Il bilancio definitivo sarebbe di 21 morti e 42 feriti. “Le operazioni di ricerca a Starobilsk, nel luogo del crollo del dormitorio dell’Università Pedagogica di Luhansk, sono state completate. Tutti i corpi sono stati recuperati dalle macerie”, ha dichiarato il ministero russo. Mosca attribuisce l’attacco alle forze ucraine, mentre Kiev sostiene di aver preso di mira un’unità russa di droni presente nell’area e nega di aver colpito civili.

La tensione si è ulteriormente aggravata dopo che Vladimir Putin ha promesso una risposta militare al raid ucraino contro strutture nella regione occupata di Lugansk. Poche ore prima dell’offensiva, sia Zelensky sia l’ambasciata statunitense a Kiev avevano avvertito del rischio di un imminente attacco su larga scala, con il possibile utilizzo dei missili Oreshnik. Il presidente ucraino aveva invitato la popolazione a “comportarsi responsabilmente” e a raggiungere i rifugi durante gli allarmi aerei.

Secondo quanto riferito da Kiev, la Russia avrebbe già utilizzato l’Oreshnik in altre due occasioni dall’inizio dell’invasione: nel novembre 2024 contro una fabbrica militare e nel gennaio 2026 contro un impianto aeronautico vicino ai confini Nato. In entrambi i casi, i missili non trasportavano testate nucleari. Zelensky ha infine chiesto alla comunità internazionale di aumentare la pressione diplomatica e politica su Mosca, avvertendo che l’Ucraina “risponderà pienamente e in modo equivalente a ogni attacco russo”.

Maxi attacco russo su Kiev, l’allarme di Zelensky: “Lanciato missile Oreshnik, sono folli”

Una nuova offensiva russa ha colpito l’Ucraina con bombardamenti su vasta scala che hanno interessato Kiev e altre aree del Paese. Secondo diversi media ucraini, Mosca avrebbe impiegato anche un missile balistico a medio raggio Oreshnik contro Bila Tserkva, località situata a sud della capitale, anche se le autorità militari ucraine non hanno ancora confermato ufficialmente l’accaduto. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato la gravità degli attacchi dichiarando: “Tre missili russi hanno colpito un’infrastruttura idrica, un mercato è stato incendiato, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte e lui ha lanciato il suo Oreshnik contro Bila Tserkva. Sono veramente folli”. Il Kyiv Post ha parlato di un “possibile lancio di un missile russo Oreshnik”, mentre Ukrainska Pravda ha sottolineato che potrebbe trattarsi del terzo impiego documentato di questo sistema d’arma dall’inizio del conflitto.

Il bilancio provvisorio riferito dalle autorità locali parla di almeno quattro vittime e oltre sessanta feriti. Forti esplosioni sono state avvertite in diversi quartieri della capitale, dove alcuni droni hanno colpito edifici residenziali causando incendi e crolli.

Nel distretto di Shevchenkivskyi è stato centrato un palazzo di nove piani, mentre a Obolonskyi un velivolo senza pilota ha danneggiato un edificio di sedici piani e altre strutture vicine. Colpiti anche un supermercato nel quartiere Desnyanskyi e abitazioni private nel distretto di Dnipro. Il sindaco Vitali Klitschko ha confermato che tredici persone sono state ricoverate e che alcune versano in condizioni critiche. Giornalisti presenti sul posto hanno raccontato di “diverse ondate di esplosioni” e di traccianti nel cielo notturno, accompagnati dal rumore di mitragliatrici usate probabilmente per contrastare i droni in arrivo.