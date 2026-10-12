Il sindaco Zohran Mamdani non ha partecipato alla tradizionale parata del Columbus Day che attraversa la Fifth Avenue a New York. L’assenza è stata confermata dal Municipio senza spiegazioni dettagliate, ma con l’annuncio che nelle prossime settimane il primo cittadino organizzerà un ricevimento a Gracie Mansion dedicato al patrimonio culturale italoamericano. Nel corso del mese di ottobre Mamdani ha inoltre pubblicato un video per celebrare il Mese del patrimonio italoamericano.

Assenza pubblica e reazioni della comunità italoamericana

La mancata presenza del sindaco alla sfilata principale ha suscitato delusione tra organizzatori e rappresentanti della comunità italoamericana, che hanno puntato il dito sulla scelta di non partecipare a un evento simbolico per la città. Gli organizzatori di alcune parate locali hanno espresso rammarico, pur lasciando aperta la possibilità di future partecipazioni.

Secondo quanto comunicato, Mamdani non ha partecipato neppure ad alcune sfilate più piccole in città legate alla stessa ricorrenza.

Un impegno formale alternativo: Gracie Mansion

Dal Municipio è stato annunciato un incontro ufficiale a Gracie Mansion volto a valorizzare le tradizioni e il contributo storico degli italoamericani a New York. Questa iniziativa è stata presentata come un gesto istituzionale volto a riconoscere la presenza culturale della comunità, pur non coincidente con la partecipazione alla parata sulla Fifth Avenue.

Contesto politico e passato di controversie

La scelta di saltare la parata si inserisce in un quadro più ampio di posizioni assunte dal sindaco in merito a cortei e celebrazioni pubbliche. Durante la campagna elettorale Mamdani aveva infatti dichiarato di voler privilegiare l’attività amministrativa rispetto alle grandi passerelle cittadine. In passato la figura di Cristoforo Colombo è stata oggetto di vivaci contestazioni: movimenti e attivisti criticano la narrazione tradizionale, sostenendo che il suo arrivo nelle Americhe sia stato associato a colonizzazione e genocidio e ciò ha trasformato le celebrazioni in terreno di scontro culturale.

Precedenti e analogie storiche

Nel corso del Novecento e degli anni successivi, le parate legate a gruppi etnici hanno spesso riflesso tensioni politiche: figure di spicco della città in passato hanno avuto rapporti complicati con alcune manifestazioni pubbliche per motivi ideologici o di ordine pubblico. Più di recente, amministratori locali hanno scelto in casi specifici di non partecipare ad eventi per ragioni politiche, sanitarie o personali; una precedenza citata nella storia cittadina riguarda un’assenza di un sindaco nei primi anni di mandato per motivi non politici.

Altre assenze e bilancio demografico degli italoamericani

Da quando è entrato in carica, il sindaco Mamdani ha partecipato a diverse celebrazioni culturali cittadine, come le parate per il Giorno di San Patrizio e il Capodanno lunare, e a eventi dedicati a comunità etniche e identitarie differenti. Tuttavia, aveva anche disertato, nel mese di maggio la parata per l’Israel Day spiegando che la sua assenza era legata a posizioni politiche sul governo israeliano; per quella manifestazione era stata osservata l’unicità di tale scelta nella storia recente della parata, che risale al 1964.

Trasformazioni demografiche e peso politico

La composizione demografica di New York è cambiata nel tempo: se nel 1980 la popolazione di origine italiana rappresentava una quota significativa della città, nel corso dei decenni questa percentuale è diminuita notevolmente. Il calo demografico ha contribuito a mutare il peso elettorale e la percezione pubblica della comunità italoamericana, pur mantenendo inalterata la sua eredità storica nella costruzione delle infrastrutture cittadine.

La decisione del sindaco e le reazioni che ne sono seguite riflettono la persistenza di tensioni culturali su come celebrare eventi storici e su quali figure storiche debbano essere al centro delle commemorazioni. L’annuncio di un ricevimento a Gracie Mansion e il video per il mese di ottobre rappresentano i gesti ufficiali con cui l’amministrazione ha cercato di bilanciare l’assenza dalla parata con un riconoscimento istituzionale del contributo italoamericano alla città.