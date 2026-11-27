L’Agence France-Presse (AFP) è stata colpita da un attacco informatico che ha costretto l’agenzia a rendere inaccessibile la piattaforma AFP Forum. Il sito serve ai clienti per consultare e scaricare i contenuti, tra cui foto e video.

Attacco nella notte e piattaforma offline

L’attacco è iniziato nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 novembre, a partire dalle 1.30 ora di Parigi (00.30 GMT).

Il bersaglio era AFP Forum, come indica un messaggio interno della direzione dell’agenzia.

Appena rilevata l’intrusione, i tecnici hanno isolato la piattaforma per proteggerla. La direzione ha precisato che AFP Forum resta non disponibile fino a nuovo avviso. Ai clienti abbonati vengono offerte soluzioni alternative durante il blocco.

La direzione sta indagando sulle circostanze dell’attacco.

L’agenzia afferma di non avere al momento alcun elemento sull’identità degli autori, e che sono in corso analisi con l’aiuto di esperti esterni.

La Francia e la minaccia informatica

Vincent Strubel, responsabile della cybersicurezza francese, ha dichiarato giovedì che il Paese affronta un livello di minacce senza precedenti e ha chiesto sforzi collettivi per rafforzare le difese.

Nell’intervista a France Inter ha detto: «We are facing a level of threat that is unprecedented, with an intensity we have never experienced before».

Il caso AFP si inserisce in una serie di attacchi che hanno colpito diversi Paesi europei. La FIFA, con sede a Zurigo, in Svizzera, ha confermato di essere stata vittima di un attacco informatico che ha permesso accessi non autorizzati a dati personali e aziendali.

In Francia, in ottobre, alcuni supermercati hanno subito un attacco definito «unprecedented» che ha alzato la temperatura di frigoriferi e congelatori fino a 50 gradi Celsius (122 Fahrenheit). Nei primi giorni di novembre, picchi di temperatura sono stati registrati in punti vendita di altri 10 Paesi europei.

Parigi ha accusato Teheran di essere dietro l’attacco di ottobre e ha convocato l’ambasciatore iraniano. L’Iran ha respinto le accuse come infondate e ha condannato quella che ha definito una politica di accuse contro la Repubblica islamica.