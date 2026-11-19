Betina Erika Köpcke è stata fermata in Argentina con l'accusa di aver aiutato il marito, l'ex Br Leonardo Bertulazzi, a evadere.

La giustizia argentina ha fermato la moglie dell’ex Br Leonardo Bertulazzi. La notizia è stata diffusa dal ministero della Sicurezza con un comunicato. Secondo le autorità, Betina Erika Köpcke avrebbe aiutato il marito a organizzare la fuga dal suo appartamento, avvenuta martedì 10 novembre, mentre lui si trovava agli arresti domiciliari in attesa di estradizione.

Le prove raccolte dagli inquirenti

Secondo gli investigatori, la Köpcke sarebbe stata al corrente del piano di evasione in anticipo e in ogni dettaglio. A sostegno di questa ipotesi c’è l’analisi forense di un telefono cellulare trovato in uno zaino nero abbandonato dal latitante durante la fuga. Tra il materiale recuperato compaiono anche fotografie scattate nell’ottobre 2025, che ritraggono la donna davanti al cancello di un immobile in via Bolívar, il punto da cui il detenuto è poi riuscito a scappare.

Gli inquirenti hanno inoltre trovato immagini di corde posizionate vicino al balcone usato come via di uscita, scattate diversi mesi prima dell’evasione.

Perquisizione e fermo della donna

Sulla base di questi elementi, il tribunale ha disposto una perquisizione nell’abitazione della Köpcke), seguita dal fermo. Durante l’operazione sono stati sequestrati un telefono cellulare, tre dispositivi di archiviazione USB, documentazione medica riconducibile al latitante e diversi ritagli di giornale sulla sua fuga.

Tutto il materiale confluirà nel fascicolo dell’indagine.

Per disposizione della giudice Maria Servini, la donna si trova in isolamento e sarà portata in tribunale per rilasciare una dichiarazione formale. Il caso resta aperto mentre proseguono gli accertamenti per individuare i responsabili della fuga di Bertulazzi.