La Deutscher Fußball-Bund (DFB), la federazione calcistica tedesca, ha annunciato il proprio appoggio alla candidatura di Philippe Diallo alla presidenza della FIFA. L’annuncio, arrivato mercoledì 18 novembre a Berlino, rafforza il peso del presidente della French Football Federation (FFF) in Europa, dove l’UEFA punta a un cambio ai vertici del calcio mondiale.

Il presidente della DFB Bernd Neuendorf ha spiegato che Diallo rappresenta un approccio responsabile al gioco e che intende affrontare le sfide che attendono il calcio nei prossimi anni. Secondo Neuendorf, Diallo ha una lunga esperienza nel calcio internazionale ed è stimato in tutta l’Europa. Il suo modo di interpretare il ruolo e i valori che difende risultano nettamente diversi da quelli dell’attuale presidente FIFA.

Il sostegno europeo a Diallo

Diallo ha accettato il sostegno dell’UEFA lunedì, in vista della candidatura che sarà presentata a marzo contro Gianni Infantino, al potere dal 2016 e intenzionato a ottenere un quarto mandato. Anche la federazione olandese ha dichiarato il suo appoggio al candidato francese, e diversi organismi europei dovrebbero seguire la stessa strada.

Diallo ha dichiarato martedì di contare su consensi anche al di fuori dell’Europa. Per vincere servono 106 voti, la maggioranza, e il candidato ha spiegato che la sua squadra dovrà convincere le federazioni degli altri continenti. Ha inoltre affermato di aver già ricevuto segnali spontanei di sostegno dal lunedì, che saranno resi noti nei prossimi giorni.

Le critiche a Infantino

Infantino è da tempo al centro di un’ampia opposizione dopo il tentativo di luglio di vendere quote dei futuri Mondiali a investitori privati. Il progetto è stato abbandonato rapidamente, ma l’UEFA si è rivolta a un tribunale in Florida per raccogliere prove in vista di una possibile denuncia per cattiva gestione criminale in Svizzera.

A settembre la FFF di Diallo ha ritirato il sostegno a Infantino, seguita da altre federazioni europee. Nonostante le richieste di dimissioni, Infantino sostiene di godere di un ampio appoggio tra le federazioni membri. Oltre a Diallo, sfidano Infantino il dirigente giapponese Kozo Tashima, della Japan Football Association, e l’ex difensore svizzero Ramon Vega.

Neuendorf ha concluso ribadendo l’obiettivo: far cambiare il calcio in meglio, con una FIFA che lavori per il gioco e per gli interessi di tutte le federazioni associate.