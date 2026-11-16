La Federazione brasiliana ha annunciato sui propri canali social la morte di Dino Sani, all’età di 94 anni. Il centrocampista era stato campione del mondo con la Nazionale verdeoro nel 1958, e aveva legato il suo nome anche al Milan.

Il messaggio della Federazione

Nel post pubblicato dalla CBF, la Federazione ha scritto: “La CBF piange profondamente la scomparsa di Dino Sani, membro della squadra campionessa del mondo nel 1958, che conquistò la prima stella per il Brasile.” Il messaggio prosegue con la solidarietà ai familiari, agli amici e agli ammiratori, e si chiude con “Riposa in pace, campione”.

Accanto al testo era pubblicata una foto di Sani con la maglia della Nazionale.

La carriera tra Brasile, Argentina e Italia

Sani cominciò al Palmeiras nel 1950 e passò poi al San Paolo, con cui vinse il campionato nel 1957. Nel 1959 il Boca Juniors lo acquistò, e nel novembre 1961 si trasferì al Milan, dove debuttò contro la Juventus.

Con i rossoneri vinse la Coppa dei Campioni nel 1963. Successivamente giocò nel Corinthians fino al ritiro.

Il Mondiale del 1958

Con la Nazionale brasiliana Sani disputò 24 partite e segnò 4 gol. Nel Mondiale del 1958, in Svezia, giocò le prime due partite prima di lasciare il posto a Zito per uno strappo muscolare rimediato contro l’Inghilterra.

Il Brasile di quella edizione conquistò il suo primo titolo mondiale.

Dalla panchina alla Nazionale

Dopo il ritiro Sani iniziò ad allenare il Corinthians nel 1969. Guidò poi l’Internacional, con cui vinse tre campionati statali consecutivi tra il 1971 e il 1973, e allenò anche la Nazionale del Qatar. Nel 1963, e in seguito, la sua carriera restò legata a più club sudamericani.