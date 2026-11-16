Anastasi (Formez): la tecnologia per rivalorizzare professioni

Milano, 16 nov. (askanews) – “La tecnologia può passare da essere vista come nemica, come qualcosa che fa paura, a una opportunità, non solo con la formazione, ma soprattutto con la sperimentazione. Noi abbiamo avviato nel nostro istituto Formez ormai da tre anni un percorso che prevede il munirsi di licenze innanzitutto, affinché l’utilizzo sia regolamentato, ma anche sperimentazioni, progetti e coinvolgimento delle persone, sapendo che quello che avverrà nel futuro sarà molto più contaminato rispetto al mondo tayloristico al quale siamo stati abituati di recente, quindi significa rivalorizzare alcune professioni che oggi vengono messe un po’ in secondo piano rispetto ai profili STEM e fare in modo che entrino in un circuito produttivo di consapevolezza e di motivazione”.

Lo ha detto a askanews Giovanni Anastasi, presidente di Formez, a margine del Lombardia Digital Summit, tenutosi nel Palazzo della Regione a Milano e dedicato ai temi del governo della transazione digitale.