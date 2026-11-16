Papa Leone saluta la folla a Lima: "Non perdete la speranza"

Lima, 16 nov. (askanews) – Una benedizione e un saluto per continuare nel segno della speranza: lo ha voluto dare Papa Leone rivolgendosi a Lima, in Perù, alla folla accorsa per ascoltarlo e salutarlo, prima della sua partenza per tornare A Roma dopo 12 giorni di un viaggio apostolico in Uruguay, Argentina e Perù, paese questo dove Leone fu missionario e poi vescovo e con il quale ha mantenuto un legame particolarmente forte e affettuoso.

“Voi siete un segno di speranza: non perdete la speranza – ha detto il pontefice americano – credete in voi stessi, credete nel Perù, credete sempre in Gesù Cristo”,