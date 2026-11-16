Revolut è stata commissariata dal tribunale di Milano, una situazione che ha posto un interrogativo importante per gli oltre 6 milioni di clienti in Italia.

Revolut è uno degli istituti di credito online tra i più utilizzati al mondo e nell’ultimo periodo è finito oggetto di un’indagine in Italia, indagine che ha portato ad un esito definitivo per la banca, esito che ha preoccupato i milioni di correntisti che hanno deciso di aprire un conto corrente e di depositare il loro denaro frutto di risparmi e lavoro.

L’avvento di Revolut in Italia e l’obiettivo dei 7 milioni di clienti per il 2027

Revolut è nata nel 2015 come carta multivaluta, utilizzata principalmente da chi viaggiava spesso al estero e quindi era abituato a convertire la propria valuta con quella locale, grazie alla carta non aveva alcun tipo di problema e poteva quindi operare in modo più agevole.

La situazione è cambiata negli anni successivi, quando la carta, grazie anche all’ampliamento del brand, è passata ad offrire l’opportunità di aprire un conto corrente dove depositare stipendio e risparmi. In Italia questa funzione è attiva dal 2024.

Revolut è quindi diventato il principale conto corrente per oltre 6 milioni di persone nel nostro paese, in particolare giovani ma anche persone più mature si appoggiano all’istituto di origine britannica.

Revolut commissariata, nessun problema per le operazioni di gestione del conto

Revolut è stata commissariata dal tribunale di Milano nell’ambito di una serie di misure volte alla verifica dei sistemi di antiriciclaggio dato che i controlli dell’istituto si sono rivelati insufficienti.

Non è la prima volta che Revolut è oggetto di sanzioni in Italia, come riporta Leggo.it, nel 2025 vi era stata un’istruttoria dell’Antitrust per messaggi truffa, la società in quel caso aveva fatto ricorso rispetto alla multa di 11 milioni di euro inflitta dal garante.

Più di recente era stato invece oggetto di una truffa – partita da una mail della prefettura di Reggio Calabria – che permise la sottrazione di dati dei clienti.

La banca ha tenuto a precisare tramite un portavoce che per i correntisti non vi sarà alcun problema nello svolgimento delle normali operazioni bancarie. Di seguito le sue parole:

“Pur non potendo commentare specifici conti o procedimenti legali e amministrativi in corso, possiamo confermare che i nostri servizi bancari retail e commerciali in Italia continuano a operare normalmente, senza alcuna interruzione per i nostri clienti”.