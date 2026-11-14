Il governo americano ha sospeso tutti i decolli per quattro ore a causa di un guasto a vecchi router, lasciando migliaia di passeggeri a terra e chiedendo un massiccio investimento per rinnovare l’infrastruttura.

Il pomeriggio del 13 novembre 2026 ha visto la FAA emettere un ordine di ground stop a livello nazionale, un provvedimento riservato alle situazioni più critiche. Il blocco è partito alle 4.00 pm (orario locale) e si è protratto fino alle 8.15 pm, paralizzando la partenza di decine di migliaia di aeromobili negli airports degli Stati Uniti.

L’interruzione ha colpito tutti i 22 Air Route Traffic Control Centers, creando un vuoto senza precedenti nello spazio aereo americano.

Cause tecniche dell’interruzione nazionale

Secondo le dichiarazioni del segretario ai Trasporti, Sean Duffy, il problema è ricondotto a un sovraccarico dei router e delle apparecchiature di radar usate da decenni. Intorno alle 3.36 pm (orario di New York) i sistemi di comunicazione hanno iniziato a mostrare instabilità e incoerenze nei dati, a causa di un flusso dati superiore alla capacità dei dispositivi legacy.

L’interruzione non è stata uniforme, ma la diffusione dell’anomalia è stata sufficiente a rendere impossibile la sincronizzazione tra i centri di controllo.

Mancanza di capacità dei router

Le macchine di commutazione, installate negli anni ’70, non sono state sostituite da un upgrade significativo negli ultimi decenni. Quando le nuove funzionalità introdotte dal dipartimento di Duffy hanno iniziato a trasmettere traffico aggiuntivo, i router hanno subito un “collo di bottiglia” che ha provocato il crollo delle linee radio.

Il segretario alla Sicurezza Interna, Markwayne Mullin, ha confermato che non vi sono prove di un attacco informatico, sottolineando che la causa è puramente tecnica e legata all’età avanzata dell’infrastruttura.

Conseguenze sui voli e reazioni operative

Il provvedimento ha condotto alla cancellazione di circa 8.200 voli, pari al 31 % delle partenze programmate per la giornata, e ha provocato ritardi su altre migliaia di voli ancora in volo. In totale, più di 30.000 voli erano previsti in partenza, mentre oltre 3.100 aerei si trovavano già nello spazio aereo statunitense al momento del blocco. Le autorità hanno ordinato che tutti i decolli fossero fermati fino a nuovo ordine, trattando gli arrivi internazionali caso per caso. Le comunicazioni tra i 22 centri di controllo sono rimaste interrotte per l’intera durata della misura.

Domanda di finanziamenti e prospettive di modernizzazione

Di fronte all’emergenza, Duffy ha richiesto al Congresso un finanziamento urgente di 30 miliardi di dollari da destinare entro la fine dell’anno per l’aggiornamento dell’intero sistema di comunicazione aereo. L’obiettivo è sostituire le apparecchiature obsolete con router ad alta capacità, adottare soluzioni digitali più resilienti e integrare sistemi di intelligenza artificiale in modo controllato. Mullin ha ribadito che nessun aereo è stato messo in pericolo e che le misure di sicurezza rimangono la massima priorità, mentre gli esperti militari di NORAD hanno confermato l’assenza di segni di attività ostili.

Il blocco ha messo in evidenza le vulnerabilità di un’infrastruttura che gestisce ogni giorno tra 44.000 e 45.000 voli, soprattutto nei periodi di punta del venerdì pomeriggio. Se il finanziamento richiesto verrà approvato, gli aggiornamenti potrebbero ridurre la probabilità di ulteriori interruzioni e garantire una rete di comunicazione più robusta per le future sfide del traffico aereo.