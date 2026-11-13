Con l’arrivo delle piogge della stagione, la Striscia di Gaza si trova in una condizione di emergenza che supera di gran lunga le difficoltà abituali. Le restrizioni israeliane all’ingresso di materiali da costruzione, considerati a “uso duplice”, hanno trasformato quel che dovrebbe essere un inverno freddo in una crisi umanitaria che avvolge milioni di persone.

Il 65% della popolazione (circa 1,4 milioni di abitanti) vive in alloggi di fortuna, tende allagate o strutture parzialmente crollate, esposte alle intemperie più rigide degli ultimi anni.

Le autorità di coordinamento umanitario hanno segnalato che, nonostante la disponibilità di 150 000 tende pronte a varcare il confine, la maggior parte di esse rimane ferma in magazzini a causa dell’assenza di permessi di passaggio.

Questo blocco logistico si traduce in una mancanza di riscaldamento e protezione per le famiglie, accelerando il deterioramento delle condizioni di vita e creando scenari di forte vulnerabilità, soprattutto per i più piccoli.

Morte di Ehab Mohammad Hamad e la condizione di Masa Yassin

Tra le storie più strazianti emergono quelle di due bambini: Ehab Mohammad Hamad, neonato di sei mesi, e la bambina di sei anni, Masa Yassin.

Ehab è stato ritrovato privo di vita dalla madre, con labbra, dita e piedi di un colore cianotico, vittima dell’ipotermia dopo che l’acqua ha invaso la tenda in cui la sua famiglia viveva. La nonna, in un video diffuso dal Sameer Project, ha dichiarato: “Nonostante tutti i nostri sforzi per tenere al caldo il bambino e avvolgerlo nelle coperte, è stato tutto inutile”.

Il caso di Masa Yassin

Il caso di Masa Yassin è emblematico per le difficoltà legate alle cure mediche. La bambina, vittima di gravi ustioni, dipende da un mascherino speciale per la respirazione, ma le restrizioni sulle forniture mediche impediscono la sua sostituzione quando il dispositivo diventa troppo piccolo. Senza un nuovo apparecchio, il suo percorso di guarigione rischia di essere interrotto, evidenziando come l’accesso limitato alle cure amplifichi la sofferenza dei più vulnerabili.

Frenata degli aiuti: dati su tende, camion e restrizioni

Il Palestine Shelter Cluster ha rilevato un calo drastico del transito di veicoli caricati di materiali abitativi: da 908 mezzi registrati a dicembre 2025, il numero è sceso a 409 in gennaio 2026. Inoltre, soltanto il 9 % dei convogli umanitari entrati nella Striscia trasportava materiale per i ripari, a causa della chiusura del valico di Rafah e della limitata operatività di Kerem Shalom, unico punto d’accesso rimasto aperto. Il direttore di UNRWA a Gaza, Sean Jones, ha sottolineato che “ci sono decine di migliaia di tende, cappotti invernali, coperte, pallet e camion pieni di queste cose che giacciono semplicemente nei magazzini perché non hanno ricevuto le normali autorizzazioni dagli israeliani per farle entrare”.

Il divieto imposto da Israele al transito di beni a duplice uso ha anche avuto ripercussioni sulla capacità delle ONG di operare: nel dicembre 2025, 37 organizzazioni internazionali, tra cui Medici Senza Frontiere e Oxfam, sono state vietate nella Striscia e in Cisgiordania. Anche l’UNRWA è stata messa al bando, costringendo le operazioni di assistenza abitativa a dipendere da canali bilaterali gestiti da governi come Egitto, Qatar e Arabia Saudita.

Conseguenze sulla popolazione: prezzi, qualità delle tende e spostamenti forzati

La scarsità di forniture ha provocato un’impennata dei prezzi: il costo medio di una tenda è aumentato del 52 % fino a 655 dollari, mentre i kit per rifugi d’emergenza hanno visto un rialzo del 1 233 %, raggiungendo i 4 000 dollari. Le tende disponibili spesso risultano di bassa qualità, prive di impermeabilizzazione e soggette a furti: secondo Hala Sabbah del Sameer Project, “molte delle tende che arrivano sono rubate e vendute sul mercato”. Inoltre, il 54 % dei rifugiati utilizza lo stesso riparo da più di un anno, con materiali che durano solo pochi mesi nelle dure condizioni climatiche di Gaza.

Un’analisi di Forensic Architecture ha mostrato che la distruzione sistematica di edifici ha costretto la popolazione a spostarsi verso la fascia costiera, dove le aree sono soggette a inondazioni ricorrenti. “Gli accampamenti di tende che ora vengono allagati non sono una conseguenza casuale di questo fenomeno”, ha affermato Nicola Banks di Forensic Architecture, evidenziando il legame tra la strategia di spostamento forzato e il genocidio in corso. Il portavoce del Sameer Project ha concluso: “C’è stato un genocidio lento nel corso del 2026, ma negli ultimi tre o quattro mesi stiamo assistendo a un’accelerazione, e penso che questo faccia parte della loro strategia”.