Venerdì scorso la capitale irlandese ha accolto due riunioni di alto livello: la Comunità Politica Europea (CPE) e il Consiglio Europeo informale. L’obiettivo dichiarato era quello di rafforzare la coesione dell’Unione su temi strategici, tra cui l’intelligenza artificiale, la sicurezza regionale e la risposta all’invasione russa dell’Ucraina. L’evento, definito dalla presidenza irlandese come un’occasione per un’”Europa forte, sicura e connessa”, ha richiamato circa quaranta-cinque capi di Stato e di governo da tutta la zona geografica europea, oltre a ospiti non-europei.

Vertice della Comunità Politica Europea a Dublino

La CPE, formato istituito da Emmanuel Macron nel 2022 per consentire un dialogo diretto tra l’UE, il Regno Unito e i Paesi ex-sovietici, ha celebrato la sua nona iterazione. Dopo il precedente incontro a Yerevan (Armenia), la prossima sede sarà Zurigo nella prima metà del 2027, seguita da tappe in Grecia, Azerbaigian e Lettonia.

A Dublino hanno partecipato 46 capi di Stato, con una presenza stimata tra 40 e 45 leader tra cui il premier canadese Mark Carney, simbolo dei legami transatlantici rafforzati dal contesto post-midterm statunitense.

Partecipanti e agenda geopolitica

Oltre a Carney, la premier italiana Giorgia Meloni ha insistito per un unico inviato europeo a Kiev, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha preso parte alle sessioni dedicate a Moldavia e Ucraina.

Le discussioni hanno toccato la stabilità europea minacciata dal ritorno dell’imperialismo russo, la sicurezza alimentare dell’Ucraina e la necessità di un approccio comune alle crisi ibride. La Francia, insieme all’Italia, ha riproposto la terza riunione della coalizione europea contro le droghe, segno di una cooperazione tematica più ampia.

Focus sull’intelligenza artificiale: sfide e prospettive

Il Consiglio informale ha dedicato gran parte del proprio tempo alla intelligenza artificiale. Nonostante l’UE abbia introdotto l’Ai Act e il rapporto Draghi abbia segnalato criticità normative, la regione rimane per lo più spettatrice nella corsa globale tra Stati Uniti e Cina. L’unico player europeo di frontiera è Mistral AI, rappresentata dal suo CEO Arthur Mensch, che ha aperto il dibattito su come far entrare l’Unione nella competizione tecnologica. A pranzo, il premio Nobel Geoffrey Hinton ha illustrato i rischi sistemici dell’IA, citando le recenti avvertenze di Anthropic sui pericoli catastrofici per l’umanità.

Un dato significativo è la disparità di investimento: per il 2026 gli iperscalers statunitensi hanno destinato circa 700 miliardi di dollari all’IA, mentre la spesa pubblica complessiva dell’UE è rimasta sotto i 13 miliardi, poco più del 2 % degli investimenti americani. Questa differenza di scala evidenzia la difficoltà dell’Europa a competere senza un piano di finanziamento organico e coordinato.

Governance globale e ruolo europeo

Durante la conferenza stampa post-vertice la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: “Sarà molto interessante discutere con il Congresso della questione dell’IA, perché sarà un’occasione per affrontare la governance globale”. Ha aggiunto che la costruzione di un quadro di riferimento richiederà tempo, ma che è necessario “cominciare da qualche parte”. Parallelamente, Meloni ha rimarcato la necessità di nominare un unico rappresentante UE per le trattative sull’Ucraina, criticando la frustrazione generata dal fatto che gli europei siano stati tenuti fuori dalle discussioni a Abu Dhabi.

Nonostante le tensioni, le aspettative di decisioni concrete sono limitate. Un alto funzionario dell’UE ha affermato che “non ci si aspetta un accordo su un rappresentante speciale”, definendo la questione “difficile”. Il Consiglio informale, pur non avendo potere decisionale, offre comunque una piattaforma per confrontare le posizioni dei 27 capi di Stato dell’UE su temi cruciali, come la possibile erogazione di ulteriori 45 miliardi di euro al finanziamento ucraino previsto per il 2027.

Il vertice di Dublino ha messo in luce le contraddizioni attuali dell’Unione: da un lato la consapevolezza della necessità di una strategia europea per l’IA e la difesa, dall’altro la mancanza di risorse e di un coordinamento politico capace di tradurre le ambizioni in azioni concrete. Gli occhi rimangono puntati sui prossimi incontri a Zurigo e sugli sviluppi del bilancio pluriennale 2028-34, che dovranno rispondere alle richieste di finanziamento sia per la sicurezza interna sia per il sostegno all’Ucraina.