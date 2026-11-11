Dopo le numerose segnalazioni di ordigni negli istituti scolastici italiani, arriva il messaggio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In un videomessaggio, la premier ha rassicurato le famiglie, spiegando che i controlli effettuati dalle forze dell’ordine non hanno portato al ritrovamento di alcun ordigno. Ha inoltre sottolineato che, allo stato attuale, non ci sono elementi che facciano pensare a un pericolo concreto, pur avvertendo che episodi simili potrebbero ripetersi.

La vicenda ha intanto provocato anche una reazione da parte di alcune organizzazioni studentesche. Nel pomeriggio, alcune decine di ragazzi hanno partecipato a un presidio organizzato da Osa e dal sindacato Usb sotto la Prefettura di Roma, in piazza Santi Apostoli.

Il presidio degli studenti: “Si crea terrore per fermare la mobilitazione”

Durante la manifestazione, gli studenti hanno espresso preoccupazione per le conseguenze delle segnalazioni e hanno avanzato l’ipotesi che gli allarmi bomba possano inserirsi in una più ampia strategia volta a creare tensione nel Paese.

“Pensiamo che gli allarmi bomba nelle scuole siano inseriti in una strategia della tensione che non è la prima volta che vediamo in questo Paese“, ha dichiarato Laura Teresi, studentessa e membro dell’organizzazione Osa.

Secondo la giovane, non sarebbe casuale che episodi di questo tipo si verifichino proprio in un momento di forte fermento e mobilitazione.

“Continueremo la mobilitazione contro chi vuole fermarci“, ha aggiunto, ribadendo la posizione degli studenti che hanno preso parte al presidio romano.

Meloni: “I messaggi servono a spaventare, non a colpire”

Nel videomessaggio diffuso dopo una riunione a Palazzo Chigi con i ministri competenti e i vertici dell’intelligence e della cybersecurity, Giorgia Meloni ha spiegato che migliaia di scuole italiane hanno ricevuto comunicazioni che annunciavano la presenza di una bomba. In diversi istituti è stata disposta l’evacuazione, mentre le forze dell’ordine hanno effettuato verifiche approfondite.

La presidente del Consiglio ha ringraziato dirigenti scolastici, insegnanti e personale per la gestione dell’emergenza, oltre agli agenti impegnati nei controlli. Ha poi ricordato che fenomeni analoghi si sono verificati anche all’estero: nella stessa giornata sono state coinvolte Regno Unito e Irlanda, mentre nei giorni precedenti false segnalazioni di ordigni sugli aerei avevano provocato il dirottamento di numerosi voli in Europa. Anche in quei casi, ha precisato, non è stato trovato nulla.

Meloni ha individuato tre elementi principali emersi dalle verifiche: al momento non esistono indicazioni di un rischio concreto, i messaggi sembrano avere soprattutto l’obiettivo di generare paura e caos e le indagini per individuare i responsabili sono in corso, anche attraverso la collaborazione con le autorità europee.

La premier ha comunque avvertito che nuove segnalazioni potrebbero arrivare nei prossimi giorni, assicurando che ogni allarme continuerà a essere verificato. “Non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli“, ha dichiarato, annunciando anche un incontro per il giorno successivo a Palazzo Chigi con i leader delle opposizioni.

L’appello finale è stato all’unità: secondo Meloni, sulla sicurezza dei cittadini non devono esserci divisioni politiche. La risposta più forte a chi vuole seminare paura, ha concluso, sarà tornare alla normalità, accompagnando i figli a scuola e andando al lavoro.