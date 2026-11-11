Durante la puntata odierna, Zoya Sheftalovich e Ian Wishart hanno analizzato tre temi che stanno plasmando la scena politica e di sicurezza europea: la nuova tecnica del Parlamento per far passare leggi senza il voto di tutti i 720 eurodeputati, la più grande revisione della pianificazione militare di NATO degli ultimi venti anni, e il Digital Fairness Act appena presentato dall’Unione.

Questi sviluppi, seppur diversi per ambito, mostrano come le istituzioni stiano cercando soluzioni rapide a pressioni crescenti, sia interne che esterne.

Il dialogo tra i due conduttori ha evidenziato l’inquietudine di leader di tutti gli schieramenti riguardo alle alleanze mutevoli in Parlamento, specialmente con la crescita di forze di destra. L’interesse principale è capire se il meccanismo di bypass possa diventare uno strumento ricorrente, soprattutto per approvare il prossimo bilancio pluriennale, senza incorrere in blocchi politici che altrimenti avrebbero potuto far naufragare proposte già negoziate in commissione.

Il bypass di voto del Parlamento europeo

Grazie a una procedura poco conosciuta, il Parlamento europeo può ora far approvare testi legislativi senza sottoporli a una votazione plenaria che coinvolga tutti i 720 membri. Il trucco consiste nel delegare la decisione a una maggioranza ristretta, aggirando così possibili ostacoli creati da coalizioni emergenti. Il metodo è stato già testato in alcuni casi di emergenza, ma la sua applicazione a normative di grande impatto – come quello di un bilancio quinquennale – ha suscitato timori tra i gruppi di centro e sinistra, preoccupati che la trasparenza parlamentare venga compromessa.

Il bilancio pluriennale e le alleanze mutevoli

Il prossimo piano finanziario dell’UE, che coprirà diversi anni, potrebbe essere il primo grande test di questa strategia. I leader di partiti trasversali temono che l’ascesa dei gruppi di estrema destra renda più difficile ottenere il consenso necessario in sede di votazione plenaria, facendo scivolare a favore di una decisione rapida ma meno condivisa. La questione è particolarmente delicata perché il bilancio definisce finanziamenti per programmi di coesione, ricerca e difesa, settori in cui la mancanza di supporto trasversale potrebbe compromettere la credibilità dell’intera Unione.

NATO rivede la pianificazione militare: focalizzarsi sulla Russia

Contemporaneamente, gli alleati di NATO stanno valutando la più ampia ristrutturazione della loro pianificazione difensiva dagli ultimi venti anni. L’obiettivo dichiarato è dare priorità al contrasto della Russia, riducendo al contempo le risorse impiegate in missioni lontane dalle frontiere euro-atlantiche. Questo cambiamento implica una revisione delle forze di intervento rapido, una riallocazione dei fondi per la deterrenza e una maggiore integrazione tra gli eserciti membri, al fine di garantire una risposta più coerente e tempestiva alle tensioni nell’area orientale.

Digital Fairness Act: protezione dei consumatori e limiti dei fin-influencer

L’UE ha lanciato il Digital Fairness Act, un pacchetto normativo volto a tutelare gli utenti del web da pratiche ingannevoli e a garantire maggiore trasparenza nelle piattaforme digitali. Sebbene l’intento sia quello di contrastare le truffe finanziarie online, l’associazione Finance Watch ha già criticato il provvedimento, sostenendo che il testo non affronta adeguatamente il fenomeno dei fin-influencer, ossia gli operatori che promuovono investimenti a scopo di lucro senza sufficiente controllo. Secondo l’organizzazione, le misure proposte risultano troppo generiche e rischiano di lasciare scoperti i consumatori più vulnerabili.