Il gruppo NoName057 torna a prendere di mira Antonio Tajani e attacca la sua posizione sull'Ucraina. Il ministro non arretra e denuncia il rischio di propaganda straniera.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani torna nel mirino del collettivo hacker filorusso NoName057(16), che attraverso Telegram ha pubblicato un nuovo messaggio dai toni intimidatori, prendendo di mira anche la sua famiglia e le sue posizioni sulla guerra in Ucraina. Il gruppo aveva già diffuso informazioni personali sul dark web.

Il vicepremier, tuttavia, assicura di non voler arretrare, mentre le autorità italiane rafforzano le misure di sicurezza informatica.

Il post di NoName057 contro Tajani: «Prima o poi la ricompensa arriverà»

Con un post intitolato Rubrica Risposta all’abbonato, il collettivo filorusso ha replicato alle dichiarazioni del ministro, chiamandolo ironicamente Antosha e tornando sulla vicenda della pubblicazione dei suoi dati personali sul dark web.

Il messaggio contiene una minaccia esplicita: «Chiunque si sia trovato, o si troverà, in questo ‘albo d’onore’ deve accettare il fatto che prima o poi la ‘ricompensa’ lo troverà. È solo questione di tempo». Il testo, accompagnato da tre immagini, tra cui una fotografia manipolata di Tajani raffigurato con una minigonna, prosegue con attacchi personali e critiche alla sua attività politica.

Gli hacker contestano soprattutto il sostegno italiano all’Ucraina, sostenendo che il ministro sarebbe più interessato agli interessi di Israele e ad altri argomenti che alla tutela degli italiani. Non mancano riferimenti sarcastici alla moglie Brunella e a una recente battuta del vicepremier sulla lunghezza delle gonne. Il gruppo attacca inoltre la sua gestione della politica estera, attribuendo alla posizione italiana sul conflitto conseguenze come la stagnazione economica, il deterioramento delle scuole e l’aumento dei costi energetici e delle bollette.

Il tono diventa nuovamente provocatorio quando gli autori del post invitano Tajani a ritirarsi dalla vita pubblica, dedicarsi alle passeggiate al parco e alla famiglia. Nei giorni precedenti era stato lo stesso ministro a denunciare la diffusione di informazioni riservate che lo riguardavano: «Criminali informatici da giorni hanno diffuso i miei dati personali sul darkweb e cercano altre informazioni, di fatto esponendomi a nuove minacce e intimidazioni». Sulla vicenda, la Procura di Roma ha aperto un’indagine per fare luce sugli attacchi e sulla diffusione dei dati.

Nuovo attacco hacker contro Tajani: la replica del ministro, l’intervento della Russia e le misure del Viminale

Tajani ha risposto alle nuove intimidazioni a margine della ministeriale Esteri del G7 a Parigi, ribadendo la propria posizione: «Le minacce non mi intimidiscono, come non mi hanno intimidito la prima volta, non mi intimidiscono neanche la seconda. Io continuo ad andare avanti, a seguire la linea». Il titolare della Farnesina ha confermato il sostegno italiano a Kiev, precisando che l’obiettivo resta difendere il diritto internazionale, la libertà e l’indipendenza di un Paese sovrano, senza rinunciare alla prospettiva della pace. Ha inoltre richiamato l’attenzione sul rischio di interferenze straniere nella politica nazionale, ricordando di aver già segnalato, durante una riunione europea di fine agosto, possibili iniziative di propaganda in vista della campagna elettorale italiana.

Sul fronte della sicurezza, il ministro ha anticipato che l’Europa discuterà una risposta alla guerra ibrida, compresa l’eventuale introduzione di sanzioni contro i responsabili degli attacchi, una volta accertate le loro identità. Nel frattempo, è intervenuta anche l’Ambasciata russa in Italia, che ha liquidato le denunce come un «vaudeville tragicomico», sostenendo che la vicenda sarebbe stata costruita da una parte dell’élite politica italiana per giustificare ulteriori aiuti a Kiev. La replica di Tajani non si è fatta attendere: «Propaganda e disinformatia. Basta leggere un po’ i libri di storia per capire di che si tratta».

Parallelamente, al Viminale si è riunito il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal ministro Matteo Piantedosi. Al centro dell’incontro gli attacchi informatici registrati recentemente, tra cui gli allarmi bomba su alcuni aerei, i sabotaggi ai sistemi di gestione della catena del freddo nelle aziende e la circolazione sul dark web di richieste di informazioni riservate su rappresentanti istituzionali e investigatori. Alla riunione hanno partecipato i vertici delle Forze di polizia, dell’intelligence e gli esperti di cybersicurezza. Tra le priorità individuate figurano il rafforzamento della collaborazione tra forze dell’ordine e intelligence, una maggiore condivisione delle informazioni e investimenti nella protezione dei sistemi digitali. L’obiettivo è verificare la capacità di risposta delle infrastrutture informatiche e garantire la continuità dei servizi, tutelando amministrazioni pubbliche, imprese e cittadini.