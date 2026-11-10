Il presidente Donald Trump ha delegato Jared Kushner, suo genero, e l’ex proprietario immobiliare Steve Witkoff a mediare le prime discussioni trilaterali con Russia e Ucraina a Abu Dhabi il 10-11 novembre 2026. Entrambi gli inviati stanno spingendo per un coinvolgimento diretto dell’Unione europea nei colloqui, affermando che la settimana corrente non può più essere l’ultima senza la presenza europea al tavolo.

Gli Stati Uniti, secondo funzionari anonimi, hanno proposto di inserire i rappresentanti europei subito dopo il trilaterale, riconoscendo l’esigenza di una “voce comune” per fare pressione su Mosca. L’invito arriva subito dopo le telefonate di ottobre 27 tra Vladimir Putin e i leader di Norvegia e Finlandia, Jonas Gahr Støre e Alexander Stubb, che hanno sottolineato l’urgenza di un dialogo più ampio.

Gli Stati Uniti invitano l’Europa a unirsi ai negoziati di Abu Dhabi

Secondo le dichiarazioni riservate, Kushner e Witkoff intendono accelerare il ritmo dei negoziati. Il loro obiettivo è che la delegazione europea, ancora indecisa su chi rappresenti gli interessi dei Paesi membri, possa intervenire già dal primo giorno di trattativa.

L’invito è stato accolto positivamente da funzionari europei, che stanno programmando una riunione informale a Dublino entro la fine della settimana per definire i delegati.

Le discussioni in programma: sicurezza e confini

Il programma delle riunioni prevede due tematiche principali. Il Day 1 sarà dedicato alle garanzie di sicurezza per l’Ucraina e alla possibile ristrutturazione dell’architettura di difesa europea. Il Day 2 affronterà le questioni territoriali, tra cui il ridisegno delle frontiere e le richieste di ritorno dei territori occupati. Tra i partecipanti di supporto ci saranno consiglieri di sicurezza del Regno Unito, Germania e Francia, oltre a rappresentanti di Italia, NATO, Commissione europea e Consiglio europeo.

Le posizioni della Russia e le preoccupazioni europee

Le autorità russe hanno espresso riserve sulla presenza diretta di rappresentanti europei, temendo che ciò possa complicare le loro negoziazioni con Washington. Tuttavia, funzionari statunitensi hanno rassicurato che la NATO rimarrà il fulcro della difesa collettiva, pur ammettendo la necessità di “una revisione fondamentale” dei rapporti tra Russia e l’Europa. Il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, è stato citato come parte attiva nei dibattiti di riforma.

Reazioni politiche: Francia, Irlanda e gli Stati Uniti

Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha confermato che la Francia parteciperà a Abu Dhabi, anche se non ha ancora specificato il portavoce nazionale. Parallelamente, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha interpretato le recenti dichiarazioni di Trump – il presidente ha dichiarato a “60 Minutes” che la guerra “finirà presto” e che l’Ucraina potrebbe emergere con “un profilo diverso” – come un possibile avanzamento sulle garanzie di sicurezza post-conflitto. Kushner ha inoltre evidenziato discussioni “produttive e sostanziali” avvenute a Bruxelles con partner ucraini, NATO e europei.

Nel frattempo, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha parlato telefonicamente con il primo ministro indiano Narendra Modi, chiedendo al governo di Nuova Delhi di mediare per la creazione di corridoi di esportazione del grano nel Mar Nero, ancora minacciati dai bombardamenti russi. La chiamata è arrivata in pieno giorno di negoziati, sottolineando l’interesse di Ucraina a coinvolgere attori extra-europei nella ricerca di una soluzione.