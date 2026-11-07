Nel corso di un’intervista rilasciata a Gordon Repinski, il vicepresidente del Bundestag Bodo Ramelow (Die Linke) ha offerto un raro scorcio sulla dinamica interpartitica che anima il presidium tedesco. Nonostante la scena politica sia attraversata da continui tensioni e dalle provocazioni dell’AfD, il gruppo di presidenza riesce a mantenere una coesione sorprendente, anche durante le sessioni serali più impegnative.

Ramelow ha illustrato una strategia basata su una combinazione di vigilanza costante e dialogo pragmatico. Quando l’AfD lancia attacchi verbali, la presidenza risponde con dibattiti strutturati e, se necessario, con misure procedurali che impediscono l’interruzione del lavoro parlamentare. Questo approccio, secondo il vicepresidente, consente di trasformare le provocazioni in occasioni per rafforzare la legittimità delle istituzioni.

Cooperazione interpartitica al Bundestag

Il presidium, composto da rappresentanti di Die Linke, SPD, Verdi e altre forze, ha scelto di “parlare la stessa lingua” su temi di ordine interno, come la programmazione delle sessioni notturne. Ramelow ha sottolineato che la chiave è la disciplinata divisione dei compiti: i membri si alternano nella conduzione delle discussioni, garantendo continuità e riducendo al minimo gli spazi di rottura.

Strategia contro le provocazioni dell’AfD

Quando l’AfD tenta di monopolizzare l’attenzione con slogan sensazionalistici, la risposta del presidium è calcolata: vengono richieste chiarificazioni, si ricorre a voti di censura e si ricorda al parlamento le proprie regole di condotta. Ramelow ha affermato che questo “gioco di scacchi” politico è fondamentale per impedire che le provocazioni si trasformino in crisi istituzionali.

Tensioni interne nella Linke

Parallelamente alla collaborazione parlamentare, la Linke sta attraversando una fase di turbolenze proprie. Ramelow ha commentato apertamente il dibattito sull’antisemitismo all’interno del partito, criticando alcuni parlamentari per aver adottato una posizione troppo cauta o ambigua. Nonostante la sua scelta di non imporre una “prova di lealtà”, il vicepresidente ha tracciato una linea rossa netta a difesa del diritto all’esistenza di Israele.

Un altro elemento di rilievo è il ruolo dei cosiddetti “silberlocken”, un gruppo di membri veterani che si coordinano regolarmente per influenzare la percezione della Linke in parlamento. Ramelow ha riconosciuto l’influenza di questi parlamentari più esperti, ma ha anche assicurato che la strategia complessiva non cederà a pressioni interne, mantenendo una rotta stabile nonostante le critiche.

Prospettive elettorali a Berlino

Il 20 settembre, la sezione berlinesa della Linke ha ottenuto il 25,7 percento dei voti, un risultato che alimenta le discussioni su una possibile coalizione rossa-verde-rossa. L’ipotesi di una alleanza tra SPD, Verdi e Linke è ormai al centro del dibattito politico, mentre la leader della CDU/CSU, Friedrich Merz, ha invitato i potenziali partner a escludere la “partito di sinistra radicale” da ogni accordo.

All’interno della frazione berlinesi, alcune correnti hanno manifestato dissenso, sostenendo la candidata comunale e, in alcuni casi, esprimendo simpatia per posizioni controverse legate a Hamas. Queste tensioni sono state riportate da fonti interne, ma Ramelow ha rimarcato che il partito rimane concentrato sull’obiettivo di una governance stabile.

Podcast e approfondimenti

Per chi desidera approfondire le dinamiche della sinistra tedesca, è disponibile il podcast “Inside Links”, prodotto da POLITICO e WELT. Ogni puntata analizza la possibile nascita di una nuova maggioranza di sinistra, i compromessi necessari e i potenziali attori al tavolo del governo. Un altro spazio informativo è il Berlin Playbook, un podcast mattutino che fornisce una panoramica politica dalla capitale a partire dalle 5 del mattino.

La figura di Bodo Ramelow incarna la contraddizione di un partito che, da una parte, collabora con forze politiche tradizionali per contenere l’estremismo di destra, dall’altra lotta contro proprie divisioni interne. Il futuro della Linke a Berlino dipenderà dall’abilità di conciliare queste due dimensioni, in un contesto in cui la pressione esterna e le divergenze interne continuano a modellare il panorama politico.