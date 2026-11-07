Il Consiglio di Sicurezza della Russia ha tenuto, lo scorso venerdì, un incontro d’emergenza per valutare le implicazioni della rete satellitare di Elon Musk, Starlink. Le autorità hanno sottolineato che la capacità di fornire connessione internet da spazio a paesi terzi può essere sfruttata per destabilizzare situazioni politiche e sociali al di fuori del proprio territorio.

Durante la riunione, il ministero dello Sviluppo Digitale, guidato da Maksut Shadayev, ha riferito che il programma nazionale Rassvet ha finora lanciato poco più di trenta satelliti in orbita terrestre bassa (LEO). La differenza con Starlink è drammatica: la costellazione di Musk supera i 10.000 satelliti attivi, creando un divario tecnologico e strategico che Mosca vuole colmare al più presto.

Allarme del Consiglio di Sicurezza russo su Starlink e OneWeb

Il documento ufficiale, citato da fonti di Stato, ha indicato che l’uso di servizi di comunicazione basati sullo spazio occidentali – in particolare Starlink e OneWeb – costituisce un rischio concreto per la sovranità dei Paesi. Le autorità hanno evidenziato che questi sistemi possono essere impiegati per operazioni di riconoscimento, scambio di dati militari e persino per coordinare attacchi di droni, come avviene attualmente sul territorio ucraino.

Stato attuale del programma Rassvet rispetto a Starlink

Numero di satelliti lanciati e piani di produzione

Shadayev ha sottolineato che la Russia ha appena superato la soglia dei 30 satelliti, ma la produzione di massa è ancora lontana dall’essere avviata. Il Consiglio ha quindi richiesto di accelerare la fabbricazione sia dei satelliti che delle stazioni terminali a terra, per garantire una copertura capillare su tutto il territorio nazionale e, se necessario, su aree di conflitto.

Il rapporto evidenzia inoltre che le agenzie competenti hanno il compito di redigere proposte concrete per una fase di implementazione su larga scala del sistema Rassvet, includendo investimenti in ricerca, sviluppo di hardware e formazione di personale specializzato.

Reazioni di Putin, Medvedev e prospettive future

Nel mese scorso, il Presidente Vladimir Putin ha definito Elon Musk “un vero genio” per la creazione di Starlink, riconoscendo implicitamente la superiorità del progetto occidentale. Tuttavia, Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di Sicurezza, ha rivisto il suo tono, criticando apertamente Musk per aver permesso all’esercito ucraino di utilizzare la rete per le proprie operazioni di comunicazione e controllo dei droni.

Ucraina ha dichiarato che la Russia sta già impiegando il nuovo sistema Rassvet per le proprie comunicazioni militari sul campo di battaglia, ma le autorità russe non hanno ancora commentato pubblicamente la notizia. L’obiettivo a breve termine rimane quello di chiudere il divario con Starlink, aumentando rapidamente la flotta di satelliti e garantendo la disponibilità di terminali a terra per uso civile e militare.