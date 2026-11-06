Il clima politico interno al Congresso è stato recentemente scosso da una nuova iniziativa del deputato repubblicano Thomas Massie. In vista della prossima settimana, il parlamentare ha annunciato l’intenzione di presentare una mozione di impeachment contro il segretario alla Difesa Pete Hegseth, suscitando reazioni immediate sia tra i colleghi repubblicani sia tra gli esponenti democratici.

Questa mossa arriva in un momento in cui la memoria collettiva degli ultimi mandati è ancora segnata dalle due precedenti tentate rimozioni dal ruolo di presidente contro Donald Trump. I critici hanno già sottolineato le somiglianze tra le strategie politiche impiegate allora e quelle proposte ora, alimentando un dibattito acceso sull’efficacia di tali iniziative.

Thomas Massie promuove la mozione di impeachment contro Hegseth

Secondo le dichiarazioni rese in un comunicato stampa, Thomas Massie ha spiegato che la sua intenzione è “presentare, la prossima settimana, una mozione di impeachment nei confronti del segretario della Difesa”. La motivazione espressa dal deputato riguarda presunte discrepanze nella gestione della sicurezza nazionale, anche se i dettagli specifici non sono stati ancora resi pubblici.

Massie ha affermato che l’azione è volta a “difendere la Costituzione” e a garantire che i responsabili delle istituzioni militari rispondano delle proprie scelte.

La risposta decisa di Pete Hegseth

Il segretario alla Difesa, in un video pubblicato sui canali ufficiali, ha risposto con tono fermo e diretto. Ha dichiarato: “Non ha funzionato contro il presidente Trump e non funzionerà con me. Potete starne certi.” Proseguendo, Hegseth ha aggiunto: “Un deputato scontento e sconfitto, insieme a tutti i suoi alleati democratici, ha presentato delle false mozioni di impeachment contro il sottoscritto, esattamente come hanno già tentato di fare due volte contro il presidente Trump.” Il messaggio è stato accompagnato da una chiamata all’unità all’interno delle forze armate e a una difesa del proprio operato militare.

Riferimenti ai precedenti tentativi di impeachment contro il presidente Trump

Il confronto con le due precedenti mozioni di impeachment contro Donald Trump è inevitabile. In entrambi i casi, le iniziative sono state avviate da membri del Congresso con l’obiettivo di rimuovere un capo di Stato per presunte violazioni di legge. Tuttavia, i due procedimenti si sono conclusi senza conseguenze pratiche per l’ex presidente, a causa di voti contrari e di una difesa politica robusta. Hegseth ha sottolineato che “la stessa logica non può funzionare” nel suo caso, suggerendo che la mancanza di consenso tra i membri del Congresso rende improbabile il successo della proposta di Massie.

La disputa tra Thomas Massie e Pete Hegseth rappresenta un nuovo capitolo del dibattito sulla responsabilità delle figure apicali della difesa statale. Mentre il deputato cerca di ottenere un’ulteriore verifica parlamentare, il segretario si mostra convinto della solidità delle proprie decisioni, citando come precedenti le esperienze ormai concluse con il precedente presidente. Il futuro della mozione resta incerto, ma la tensione politica è ormai palpabile.