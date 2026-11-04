L’editore Umberto Cairo e la segretaria dem Elly Schelin si sarebbero incontrati a Roma, presso l’Hotel de la Ville, per pianificare nuove strategie politiche. Ma ecco tutti i dettagli.

Incontro segreto tra Elly Schlein e Umberto Cairo?

Si sarebbero incontrati in forma riservata presso l’Hotel de la Ville di via Sistina a Roma l’editore Umberto Cairo e la segretaria dem Elly Schelin.

A ricostruire il faccia a faccia è Il Giornale, che collega il colloquio alle strategie del Partito Democratico e agli equilibri del centrosinistra. Il faccia a faccia sarebbe avvenuto nelle ore precedente alle elezioni di midterm negli Stati Uniti, che hanno visto trionfare i democratici sia alla camera che al senato, e al decisivo vertice interno del Nazareno, convocato al fine di rafforzare la coalizione progressista.

Durante la conversazione, i temi affrontati da Cairo e Schlein avrebbero riguardato uno scenario internazionale ed economico complesso, segnato dall’inflazione galoppante, dalle guerre in corso e dalla pronuncia della Consulta sulla legge elettorale, senza dimenticare le mobilitazioni dei giovani e la grande manifestazione indetta dalla Cgil.

Incontro segreto Cairo-Schelin: le strategia per Palazzo Chigi

Come detto Elly Schlein e Umberto Cairo si sarebbero incontrati a Roma per un incontro in forma riservata. Secondo quanto riferito dalle fonti qualificate citate da Il Giornale, il lungo summit tra l’editore e la segretaria dem avrebbe confermato le forti ambizioni della Schelin nella corsa per Palazzo Chigi. L’obiettivo principale rimarrebbe dunque quello di consolidare la propria leadership nel campo largo rispetto agli altri competitor interni alla coalizione, come Giuseppe Conte. L’intesa Cairo e Schlein si inserisce inoltre nel solco di una linea editoriale già consolidata, dove le trasmissioni di approfondimento di La7 sono a oggi un vero e proprio punto di riferimento essenziale per l’elettorato di centrosinistra. Nel summit si sarebbe anche parlato di chi condurrà il Tg La 7 dopo l’addio di Enrico Mentana, tra i nomi papabili quelli di Giovanni Floris, Antonio Di Bella, Giovanna Botteri e Gerardo Greco e Marco Damilano.