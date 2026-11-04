Questa mattina, mercoledì 4 novembre 2026, una famiglia formata da cinque persone, tra cui tre bimbi piccoli, è rimasta intossicata da esalazioni di monossido di carbonio a Rivalta, nel Torinese. Nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni.

Dramma questa mattina, mercoledì 4 novembre 2026, a Rivalta, in provincia di Torino, dove una famiglia composta da cinque persone (di cui tre bimbi piccoli) è rimasta intossicata da esalazioni di monossido di carbonio. Ma ecco nel dettaglio che cosa è successo.

Dramma nel Torinese, famiglia intossicata da esalazioni di monossido di carbonio: tra loro tre bimbi piccoli

Alle prime luci dell’alba di questa mattina, mercoledì 4 novembre 2026, nuovo allarme monossido di carbonio. Siamo a Rivalta, in provincia di Torino, dove una famiglia è rimasta intossicata in casa da esalazioni di monossido di carbonio. L’allerta è scattata poco dopo le ore 05:00, quando il personale sanitario del 118 di Azienda Zero è intervenuto d’urgenza presso un’abitazione in via Gozzano.

All’terno della casa una famiglia composta da cinque persone, ovvero un uomo di 39 anni, una donna di 34 anni e i loro tre figli minori di 10, 6 e 2 anni, tutti investiti dalle esalazioni sprigionate all’interno dei locali domestici. Sul posto anche i vigili del fuoco al fine di mettere i sicurezza l’area e al fine di capire che cosa abbia provocato la fuoriuscita del monossido di carbonio.

Intossicati da monossido di carbonio a Rivalta: le condizioni della famiglia

Come appena visto, questa mattina all’alba una famiglia di cinque persone è stata soccorsa in via Gozzano a Rivalta, nel Torinese: mamma, papà e i tre figli piccoli sono stati investiti da esalazioni di monossido di carbonio. Dopo l’arrivo dei soccorsi, le cinque persone sono stati trasportate d’urgenza in ospedale per la valutazione dei parametri vitali. A seguito delle prime analisi, dai medici della struttura sanitaria è stato disposto il trasferimento di alcuni membri del nucleo familiare verso l’Otip, ovvero il centro specializzato nelle terapie con camera iperbarica. Da quanto emerge nessuno dei cinque membri della famiglia sarebbe in gravi condizioni. Si indaga per capire che cosa sia successo, tra le ipotesi una perdita da una caldaia o il malfunzionamento di una stufa.