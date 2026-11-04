Il programma BellaMa’, in onda su Rai 2, ha dovuto gestire un’intervista che avrebbe dovuto parlare dell’esperienza televisiva di Alberto Ravagnani, concorrente della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Invece, il conduttore Pierluigi Diaco ha rapidamente deviato il dibattito verso la sfera più privata dell’ospite, sollevando interrogativi sulla sua vita sentimentale dopo l’abbandono del sacerdozio.

Le domande invasive di Pierluigi Diaco a BellaMa’

Sin dalle prime battute, Diaco ha puntato i riflettori sull’orientamento sessuale di Ravagnani. «Sei attratto dagli uomini o dalle donne?» ha chiesto senza preambolo. L’ex prete, visibilmente a disagio, ha risposto: «Sono attratto dalle donne, però è una domanda che non ha un appoggio…». Il conduttore non ha smesso qui, insistendo con un secondo quesito più esplicito: «Hai già avuto esperienze sessuali? Sì o no?».

Il tono era direttamente invasivo, costringendo l’ospite a scegliere tra la trasparenza e il rispetto della propria privacy.

Il chiarimento di Ravagnani e la risposta di Diaco

Ravagnani ha replicato facendo notare l’inadeguatezza del tiro, affermando: «Mi stai mettendo in difficoltà, portandomi su un terreno dove chiunque qui sarebbe in difficoltà». Diaco, tuttavia, ha difeso il proprio approccio sostenendo che l’ospite aveva scelto di esporre pubblicamente la propria storia nel libro autobiografico, e che quindi la sua posizione gli conferiva il diritto di “chiarirci un po’ le idee”.

Il giornalista ha concludito chiedendo: «Chi è oggi Alberto Ravagnani?», lasciando comunque l’intervista con un sapore di violazione della privacy.

Reazione di Milly Carlucci e tensioni interne alla Rai

La conduttrice di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci, ha definito l’intervista “agghiacciante” e ha espresso una furia evidente nei confronti di Diaco. Fonti interne alla Rai hanno segnalato che il gruppo di lavoro di Ballando con le Stelle ha espresso un forte dissenso, arrivando a chiedere un “veto” sui futuri interventi di Diaco nei collegamenti con il programma del sabato sera. Secondo le indiscrezioni, la discussione ha raggiunto i dirigenti di Viale Mazzini, dove è stata proposta una stretta limitazione alla presenza di Diaco in programmazioni future correlate al talent.

Possibili conseguenze per i collegamenti televisivi

Se la protesta della squadra di Ballando con le Stelle dovesse concretizzarsi, i concorrenti dell’attuale edizione del talent potrebbero non più comparire come ospiti su BellaMa’ nelle prossime settimane. In pratica, si tratterebbe di un embargo interno alla Rai, pensato per punire l’approccio considerato “aggressivo” di Diaco e per tutelare la dignità degli ospiti. Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte della direzione, ma il clima di tensione è percepito sia dai dipendenti che dal pubblico, che ha reagito sui social definendo l’intervista “surreale” e “violenta”.

Il dibattito si è accresciuto ulteriormente online, con commenti che hanno criticato la linea editoriale di Diaco e hanno difeso il diritto di Ravagnani alla riservatezza. La vicenda ha dimostrato quanto i confini tra promozione televisiva e rispetto della vita privata possano essere delicati, soprattutto quando i protagonisti sono personaggi noti per il loro percorso di cambiamento personale.