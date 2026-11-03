Un grave incidente tra due camion sulla provinciale tra Capriolo e Palazzolo ha causato un morto e un ferito; la strada è rimasta completamente chiusa mentre i soccorsi intervenivano.

Una mattinata di lavoro è stata spezzata da un violento impatto tra mezzi pesanti sulla provinciale che collega Capriolo e Palazzolo. L’incidente, avvenuto nella mattina del 3 novembre 2026, ha visto coinvolti due camion e ha richiesto un ampio dispiegamento di mezzi di soccorso: Vigili del fuoco, personale del 118 e il nucleo Nbcr dei vigili del fuoco di Brescia.

La scena ha lasciato operazioni complesse per estrarre i conducenti e mettere in sicurezza l’area.

Interventi di soccorso e vittime dell’incidente del 3 novembre 2026

Subito dopo lo scontro i soccorritori sono giunti sul posto per prestare assistenza. In seguito alle operazioni di estricazione è stato constatato che c’era un morto tra i conducenti: uno dei camionisti è rimasto intrappolato tra le lamiere ed è deceduto sul posto a causa delle ferite riportate nonostante gli sforzi dei soccorritori.

L’altro autista è risultato ferito ed è stato portato in ospedale, con l’intervento dell’elisoccorso che ha trasferito il paziente al Civile. Secondo le informazioni raccolte, il conducente trasportato in elisoccorso è stato stabilizzato e risultava cosciente al momento della partenza.

Ruolo dei Vigili del fuoco e del nucleo Nbcr

Le operazioni di soccorso hanno visto i Vigili del fuoco impegnati nell’estrazione dei conducenti dalle cabine accartocciate e nella messa in sicurezza dei mezzi.

A complicare l’intervento è stato il carico di uno dei camion: il mezzo infatti trasportava azoto, motivo per cui è stato chiamato il nucleo Nbcr. Il coinvolgimento del nucleo specializzato ha consentito una valutazione tecnica dei rischi legati al gas trasportato e l’adozione di misure di protezione per evitare esposizioni pericolose.

Chiusura della strada, deviazioni e gestione del traffico

Per consentire le operazioni di soccorso e le verifiche tecniche l’intero tratto è stato reso inaccessibile: la provinciale è rimasta completamente chiusa dalla rotatoria di Capriolo fino all’uscita di Palazzolo. Le autorità hanno deviato il traffico verso l’ingresso di San Pancrazio per limitare l’impatto sulla viabilità. Sul posto erano presenti anche gli operatori della polizia locale per gestire le deviazioni e coordinarne gli aspetti di sicurezza.

La chiusura della strada ha causato ripercussioni sul flusso dei mezzi pesanti e sui collegamenti locali per tutta la durata delle operazioni. Le squadre operative hanno lavorato per rimuovere i veicoli incidentati e ripristinare le condizioni di sicurezza prima di riaprire il tratto interessato.

Valutazione del rischio legato al carico

Poiché uno dei mezzi coinvolti trasportava azoto, il rischio non era tanto quello di esplosione quanto la possibilità di rilascio di un gas che può determinare effetti dannosi in caso di fuoriuscita. Per questo il nucleo Nbcr ha effettuato le verifiche necessarie e le misurazioni per escludere pericoli di contaminazione o esposizione, applicando protocolli specifici per la gestione di sostanze gassose trasportate da veicoli industriali.

Le autorità locali e i soccorritori hanno lavorato in sinergia: gli interventi hanno privilegiato la tutela delle persone coinvolte e la sicurezza degli operatori impegnati nelle attività di emergenza, tenendo conto dell’eventuale rischio chimico associato al carico.

La dinamica esatta dello scontro rimane oggetto di accertamento: la polizia locale ha avviato le verifiche per ricostruire quanto accaduto e chiarire le responsabilità. Sul posto sono state raccolte testimonianze e prove utili alle indagini. Nel frattempo, le operazioni di rimozione e bonifica hanno proseguito fino al ripristino della circolazione.

La vicenda evidenzia come incidenti stradali che coinvolgono veicoli industriali possano richiedere interventi multidisciplinari e la collaborazione tra 118, Vigili del fuoco e reparti specializzati come il nucleo Nbcr, soprattutto quando è presente materiale pericoloso o gas a bordo dei mezzi. Le autorità competenti continueranno con gli accertamenti e ad aggiornarne l’esito nelle sedi opportune.