Una convocazione a Palazzo Chigi ha riunito rappresentanti istituzionali e responsabili della sicurezza per fare il punto sugli attacchi informatici che stanno interessando alcuni sistemi di refrigerazione commerciale in Europa. Alla riunione hanno partecipato il sottosegretario Alfredo Mantovano, il ministro Francesco Lollobrigida, il Direttore dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn) e i Direttori delle Agenzie di intelligence: l’incontro aveva l’obiettivo di valutare l’entità dell’incidente, le eventuali ripercussioni sulla filiera alimentare e le azioni di coordinamento tra istituzioni.

Dal confronto è emerso che in Italia l’impatto è stato definito come “impatto limitato“, con indicazioni operative per monitorare e notificare eventuali anomalie.

Riunione a Palazzo Chigi e ruolo degli enti coinvolti

Durante l’incontro i partecipanti hanno analizzato dati e segnalazioni preliminari raccolte dall’Acn, sottolineando la necessità di mantenere un canale costante tra istituzioni e operatori del settore.

È stato ricordato che ogni eventuale segnalazione di anomalia viene notificata dall’Acn ai Nas dei Carabinieri per permettere interventi rapidi sul territorio: questa procedura mira a garantire risposte tempestive nel caso emergessero problematiche operative o sanitarie. Il Governo ha ribadito l’importanza del coordinamento tra ministeri, agenzie di intelligence e autorità di controllo per assicurare un’informazione tempestiva e azioni congiunte.

Valutazioni tecniche: entità del fenomeno e vulnerabilità riscontrate

Dai primi accertamenti tecnici è risultato che sono state coinvolte solo poche unità commerciali rispetto alle migliaia presenti sul territorio nazionale, con una concentrazione di casi riconducibili a esercizi dotati di sistemi di sicurezza obsoleti. In particolare sono state segnalate interfacce esposte direttamente a Internet e carenze nei meccanismi di autenticazione, fattori che hanno facilitato possibili intrusioni. Al contrario, la maggior parte della catena di distribuzione risulta protetta da sistemi aggiornati e capaci di respingere tentativi malevoli, riducendo così il perimetro di rischio complessivo.

Valutazione del rischio sanitario

Sui timori relativi a scongelamenti nella catena del freddo il rapporto ufficiale segnala che “non è emerso alcun caso di rischio per la salute dei cittadini riconducibile a fenomeni di scongelamento“; questa constatazione ha consentito alle istituzioni di escludere, al momento, una crisi sanitaria collegata agli attacchi. Tuttavia l’attenzione resta elevata: le autorità hanno disposto che ogni anomalia venga verificata e che le segnalazioni vengano inoltrate ai Nas dei Carabinieri per accertamenti e provvedimenti sul campo, qualora necessari. Questo approccio intende preservare la sicurezza alimentare e la fiducia dei consumatori.

Misure di governance e linee di intervento del Governo

Il piano di reazione delineato dal Governo si articola su più direttrici: monitoraggio e analisi della minaccia, dialogo con fornitori e operatori della filiera alimentare, identificazione e notifica dei soggetti esposti, e diffusione di comunicazioni preventive con indicazioni tecniche per la mitigazione dei rischi. L’Acn ha già avviato incontri con rappresentanti delle categorie interessate e con gli amministratori dei principali operatori del settore per condividere best practice e aggiornamenti sulle misure di protezione. Questa attività di coordinamento è pensata per limitare la propagazione del problema e per rafforzare la resilienza degli impianti critici.

Pur ribadendo che “non sussiste quindi alcun allarme“, la nota ufficiale mette in evidenza che “permane la massima attenzione da parte di tutti i soggetti istituzionali competenti“: un richiamo alla vigilanza continua e alla prontezza operativa. Tra le raccomandazioni tecniche emerse nei contatti con gli operatori vi sono aggiornamenti dei sistemi di controllo, chiusura delle interfacce esposte su Internet e rafforzamento dei meccanismi di autenticazione per ridurre la superficie d’attacco. L’approccio combinato di sorveglianza e collaborazione mira a contenere gli effetti e a prevenire futuri episodi simili.