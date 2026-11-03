Madre uccisa a coltellate in casa, il figlio 21enne confessa dopo la fuga

Una tragedia familiare si è consumata nella notte a Chiari, nel Bresciano, dove una donna è stata uccisa a coltellate dal figlio di 21 anni all’interno della loro abitazione. Dopo essersi allontanato da casa, il giovane ha raggiunto una caserma dei carabinieri a Cremona, dove si è consegnato spontaneamente. Sono ora in corso le indagini per ricostruire la dinamica del delitto e chiarire il possibile movente.

Le indagini dei carabinieri per ricostruire il delitto: attesi i familiari della vittima

Sul luogo dell’omicidio sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Chiari e i militari del nucleo investigativo, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e individuare le ragioni del gesto. Al momento, gli investigatori mantengono il massimo riserbo su quanto emerso e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul possibile movente.

Nell’abitazione e nelle immediate vicinanze sono arrivati anche i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e gli agenti della polizia locale, impegnati nella gestione della viabilità. Presente sul posto anche il sindaco di Chiari, Gabriele Zotti. Sono inoltre attesi i fratelli della donna, che dovranno raggiungere il luogo della tragedia.

Omicidio a Chiari, 21enne uccide la madre a coltellate in casa

Un grave fatto di sangue si è verificato nella notte a Chiari, in provincia di Brescia, dove un ragazzo di 21 anni avrebbe ucciso la madre all’interno dell’abitazione in cui vivevano insieme, in via Tagliata Traversa. Come riportato dall’Ansa, la donna sarebbe stata colpita ripetutamente con un coltello. Dopo quanto accaduto, il giovane si è allontanato dalla casa, facendo perdere inizialmente le proprie tracce. La fuga, tuttavia, è durata poco: il 21enne ha raggiunto una caserma dei carabinieri a Cremona, dove si è presentato spontaneamente e si è consegnato ai militari. Per lui l’accusa è di omicidio volontario.