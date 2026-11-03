Garko e Morrone riaccendono la disputa su Non Lo Faccio X Moda, tra frecciate, ammirazioni e curiosità sui loro rapporti passati.

Il podcast Non Lo Faccio X Moda, condotto da Giulia Salemi, è stato nuovamente teatro di un acceso confronto tra due volti noti del piccolo schermo: Gabriel Garko e Michele Morrone. Dopo la provocazione lanciata da quest’ultimo su una piattaforma a pagamento, il divo di “Senso 45” ha dovuto rispondere in diretta, riaccendendo una discussione iniziata già nell’ambito di Belve nel maggio del 2025.

Le origini della polemica: Belve e la domanda su Alberto Tarallo

Nel, durante una puntata di Belve, la conduttrice Francesca Fagnani ha chiesto a Morrone se, entrato nella fiction Mediaset affidato a Alberto Tarallo, potesse diventare un attore “sul modello di Gabriel Garko“. La risposta è stata netta: “Un attore?“. Fagnani ha subito aggiunto: “Adesso però non faccia lo spocchioso”, sottolineando la tensione già presente.

Il gioco delle carte coperte: Garko svela i volti

Più di un anno dopo, Giulia Salemi ha proposto un nuovo format, il “gioco delle carte coperte”, dove i partecipanti devono commentare colleghi senza mostrare le immagini. Garko, tuttavia, ha scelto di esporre le foto, dichiarando di non avere nulla da nascondere.

Ha elogiato Raoul Bova, Alessandro Borghi, Luca Argentero e Claudio Santamaria, prima di trovarsi di fronte alla carta di Michele Morrone. Inizialmente ha cercato di escludere il collega di “365 Giorni“, ma ha concluso con la stessa battuta di prima, ripetendo: “Lui disse durante un’intervista riferendosi a me ‘attore?’ … e io ti rispondo allo stesso modo, ‘attore?’”. La scena si è chiusa con la frase: “E diciamo che per me la chiudiamo così“.

Scambio di messaggi e rispetto reciproco

Nel momento successivo, Garko ha dichiarato che la frecciatina di Morrone non gli ha arrecato alcun fastidio, definendola una provocazione e ancor più divertente perché i due si erano conosciuti anni prima, quando Morrone era ancora poco noto. Il divo ha inoltre ammesso di aver ricevuto un messaggio privato da Morrone: “Io e lui ci siamo conosciuti in passato, ma proprio niente di che. E poi mi sembra mi abbia anche scritto ultimamente“. Pur mantenendo un tono ironico, Garko ha riconosciuto il talento di Morrone nel self-marketing, sottolineando la sua “grandissima fortuna” e i 16 milioni di follower conquistati grazie a film sensuali, una comunicazione social efficace e campagne pubblicitarie per grandi marchi.

Giulia Salemi, il richiamo a Morrone e le critiche su Can Yaman

Giulia Salemi non è rimasta in disparte: ha accusato Morrone di “rinnegare le persone conosciute in passato”, facendo riferimento a un’intervista di agosto scorso in cui l’attore aveva sminuito presunti flirt e, quando gli era chiesto di lei, aveva risposto di non sapere chi fosse. La verità, secondo Salemi, è che lei e Morrone avevano avuto una relazione e scambiato numerosi messaggi notturni, dimostrando una scarsa memoria da parte di Morrone, “un dramma per un attore“.

Parallelamente, Garko ha espresso la sua opinione su Can Yaman, osservando che, pur essendo molto amato dal pubblico, non lo convince come attore, ma riconosce la sua presenza scenica e l’estetica curata.

Il confronto tra Gabriel Garko e Michele Morrone è tornato a prendere forma su Non Lo Faccio X Moda, intrecciando vecchie conoscenze, sfide pubbliche e giudizi su altri colleghi del panorama televisivo e cinematografico.