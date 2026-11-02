Il colosso dell’intelligenza artificiale Anthropic ha depositato il modulo S-1 presso la SEC, definendo i passi necessari per una quotazione sul Nasdaq prevista a metà mese. Il documento rivela dati finanziari impressionanti: i primi nove mesi del 2026 hanno generato ricavi per 33,24 miliardi di dollari, un balzo del 1.200% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Tuttavia, la crescita dei ricavi è accompagnata da una perdita netta di 104 miliardi, un risultato che deriva principalmente da oneri contabili legati alla valutazione della società, più che da effettive fuoriuscite di cassa.

Dati di bilancio e crescita dei ricavi

Nel solo terzo trimestre del 2026, Anthropic ha registrato un fatturato di 17 miliardi di dollari, a fronte di appena 1,4 miliardi nello stesso trimestre del 2025.

La perdita netta di quel periodo è stata di 23,3 miliardi, costituita quasi interamente da spese contabili derivanti dall’incremento del valore di mercato della compagnia e non da costi operativi effettivi. L’azienda ha dichiarato di destinare quasi 900 miliardi di dollari a investimenti in infrastrutture di computing per l’IA, includendo data center e chip di nuova generazione.

Struttura azionaria a più classi

Il prospetto S-1 espone una capitalizzazione articolata in diverse classi di azioni. La Classe F, riservata a Founder LLC – la società holding dei co-fondatori – conferirà il 50,1% dei diritti di voto pur non attribuendo alcun diritto economico. Parallelamente, la Classe E è destinata ai dipendenti (esclusi i co-fondatori) e garantirà diritti di voto limitati senza partecipazione finanziaria. Le Classi A e N formeranno il resto del capitale: le prime offriranno un voto per azione e non saranno convertibili, mentre le seconde, in gran parte prive di diritto di voto, potranno essere convertite in azioni di Classe A in caso di trasferimento a terzi non affiliati.

Prospettive di mercato e rischi per gli investitori

Il debutto avviene in un contesto di crescente cautela verso le società legate all’intelligenza artificiale. Nonostante gli ingenti investimenti da parte di Amazon, Google e Nvidia, la volatilità del settore ha indotto altre realtà, come Switch e Nscale, a posticipare le proprie IPO. Anthropic, guidata dal CEO Dario Amodei e dalla presidente Daniela Amodei, intende impiegare i proventi per rafforzare le proprie risorse di calcolo, espandere il team di ricerca e, eventualmente, valutare acquisizioni strategiche. Tuttavia, la mancanza di un piano di distribuzione dividendi a breve termine segnala che gli utili futuri saranno reinvestiti per sostenere la crescita e la competitività sul mercato globale dell’IA.