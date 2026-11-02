Negli ultimi giorni, una serie di attacchi hacker ha colpito i sistemi di refrigerazione commerciale di numerosi esercizi in Europa, provocando interruzioni di servizio e danni economici. Le autorità hanno rapidamente segnalato il fenomeno, sottolineando la vulnerabilità delle infrastrutture legate al freddo, che rappresentano un punto critico per la filiera alimentare. L’ondata di intrusioni ha coinvolto sia grandi catene di supermercati sia piccole attività locali, dimostrando come la dipendenza dalla tecnologia richieda una difesa capace di rispondere a minacce sempre più sofisticate.

Incontro a Palazzo Chigi guidato dal sottosegretario Alfredo Mantovano

Domani, alle ore 11.30, a Palazzo Chigi, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano presiederà una tavola rotonda dedicata alla valutazione della situazione. L’incontro è stato programmato per consentire un confronto diretto tra le principali autorità responsabili della cybersicurezza e i responsabili delle agenzie di intelligence, al fine di delineare una risposta coordinata a livello nazionale ed europeo.

L’obiettivo dichiarato è quello di analizzare le dinamiche degli attacchi, identificare i vettori di penetrazione e definire le linee guida operative per proteggere le strutture più esposte.

Obiettivi della riunione: analisi dell’ondata e definizione di contromisure

L’ordine del giorno prevede una dettagliata ricostruzione di quanto accaduto, partendo dai primi segnali di allarme fino alla diffusione dei malware sui sistemi di refrigerazione commerciale.

Verranno esaminati i report tecnici forniti dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che hanno evidenziato l’utilizzo di ransomware capaci di bloccare i circuiti di raffreddamento e richiedere il pagamento di riscatto. Parallelamente, le agenzie di intelligence presenteranno le indagini preliminari per tracciare l’origine degli attacchi, valutando la possibile implicazione di gruppi criminali organizzati o di stati esteri.

Impatto tecnico sui sistemi di refrigerazione

Gli esperti hanno sottolineato come i sistemi di refrigerazione siano spesso programmati con firmware obsoleti, poco aggiornati e difficilmente accessibili. Questa lacuna facilita l’inserimento di codice maligno attraverso porte di rete non protette o credenziali predefinite ancora in uso. Una volta compromessi, i dispositivi possono inviare comandi che alterano temperature, attivano allarmi falsi o spengono completamente le unità, mettendo a rischio la conservazione di prodotti deperibili. La riunione mira a definire una strategia di patch management obbligatoria e a promuovere l’adozione di protocolli di autenticazione più robusti.

Partecipanti chiave: il ruolo dell’Agenzia per la Cybersicurezza e dell’intelligence

All’incontro saranno presenti il Direttore dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e i Direttori delle agenzie di intelligence, i quali condivideranno le loro competenze operative e investigative. L’agenzia fornirà indicazioni su come rafforzare la resilienza digitale delle aziende del settore, mentre le agenzie di intelligence si occuperanno di monitorare le attività sospette a livello transnazionale, facilitando lo scambio di informazioni con i partner europei. La sinergia tra questi organi è considerata fondamentale per adottare misure preventive e reattive in tempi rapidi.

Il risultato atteso da questo tavolo di lavoro è la pubblicazione di una serie di raccomandazioni operative, destinate sia alle autorità di regolamentazione sia ai gestori di catene di refrigerazione. Queste linee guida dovranno includere obblighi di aggiornamento periodico, piani di risposta agli incidenti e modalità di segnalazione tempestiva alle autorità competenti. Con una risposta coordinata, lo Stato intende limitare ulteriori danni, garantire la continuità della filiera alimentare e ridurre il rischio di nuove intrusioni informatiche nel settore.