Nel corso della decima giornata di Serie A, il Mapei Stadium di Reggio Emilia è stato teatro di una sfida cruciale tra due squadre in cerca di riscatto. La Fiorentina, ultima vittoria risalente all’11 settembre contro il Venezia, doveva fermare una serie di sconfitte, mentre il Sassuolo arrancava con una sola vincita nelle ultime sei partite e il ricordo amaro della pesante sconfitta per 6-2 contro la Lazio.

Il match, iniziato alle 18.30, è stato trasmesso in diretta su diverse piattaforme, tra cui Dazn e Sky Sport Calcio. Fin dal primo minuto, la tensione si è fatta sentire, con entrambe le formazioni pronte a lottare per i punti fondamentali in classifica.

Il confronto al Mapei Stadium

Il ritmo della partita è stato presto scandito da aperture rapide: al 25′ l’Armand Laurienté ha portato i neroverdi in vantaggio, per poi raddoppiare al 68′, dimostrando la sua precisa capacità di finalizzazione.

Nel frattempo, la risposta dei viola è arrivata poco dopo la pausa, con Pellegrino che ha sfruttato un assist per battere il portiere avversario al 47′, e Nije che ha chiuso il primo tempo con il secondo gol dei toscani al 50′.

Cronologia dei gol

Il secondo tempo ha visto una continua alternanza di colpi di scena.

Al 79′, Franco Mastantuono, giovane argentino, ha siglato il suo primo trionfo personale con un tiro dal limite dell’area, regalando ai viola il vantaggio decisivo. La risposta del Sassuolo è stata breve: al 82′ Valdepenas ha trovato la rete, ma il recupero non è bastato per ribaltare il risultato finale, che si è chiuso 4-2 a favore dei toscani.

Protagonisti del risultato

Il giorno dei protagonisti è stato dominato da Mastantuono, il cui gol decisivo ha spezzato il ritmo dei neroverdi. Il suo ritmo, la capacità di creare spazi e di finalizzare con precisione, ha dimostrato il potenziale di un giovane talento in ascesa. Il Laurienté, invece, ha confermato il suo ruolo di attaccante affidabile per il Sassuolo, con due reti che hanno tenuto alta la pressione sulla difesa viola.

Le reti dei viola

Oltre a Mastantuono, Pellegrino e Nije hanno svolto un ruolo chiave nella risposta offensiva della Fiorentina. Il primo, approfittando di una impostazione veloce, ha sfruttato un disallineamento difensivo avversario, mentre il secondo, con un colpo di testa preciso, ha consolidato il vantaggio prima del break. Il quarto e definitivo gol, sempre di Mastantuono, è giunto per completare una prestazione che ha reso la squadra di Paolo Vanoli più pericolosa in attacco.

Riflessi sulla classifica di Serie A

Con il risultato 4-2, la Fiorentina ha chiuso il turno al 15° posto, accumulando 8 punti, agganciando così il Sassuolo nella stessa posizione. Questo trionfo ha anche consentito ai viola di distanziarsi di tre punti dal Parma, terzultimo in classifica, che quel giorno affrontava l’Atalanta a Bergamo. Per il Sassuolo, la sconfitta mantiene la squadra al di sotto della zona di sicurezza, rendendo ancora più urgente una reazione nelle prossime giornate.

Il match ha offerto un susseguirsi di emozioni, con gol distribuiti in maniera equilibrata tra le due squadre, ma con la determinazione dei viola a prevalere negli ultimi minuti. Il risultato non solo alimenta la speranza dei tifosi viola, ma impone al Sassuolo di rivedere la propria strategia difensiva per evitare ulteriori cadute.