L’Inter è riuscita a ribaltare la situazione nella nona giornata di Serie A, imponendosi sul Venezia con un risultato netto di 2-0 al leggendario Penzo. I nerazzurri, guidati dal tecnico Cristian Chivu, hanno recuperato la leadership della classifica grazie a due autoreti che hanno cambiato le sorti della partita nei minuti finali della ripresa.

Il risultato e le reti decisive

Il primo gol è stato assegnato al 34° minuto della ripresa quando Moreno ha deviato narrantemente un cross basso di Thuram, mandando la palla nella propria rete. Ben tre minuti dopo, al 37′, Adams ha aggiunto il secondo autogol, colpendo di testa una rimpallata proveniente da Carlos Augusto. Entrambe le reti sono state frutto di errori difensivi, ma hanno permesso all’Inter di chiudere il match con un netto 2-0.

Andamento di gioco e momenti salienti

Il primo tempo è stato caratterizzato da un avvio equilibrato, con il Venezia che ha creato diverse occasioni, ma senza riuscire a concretizzare. Due reti annullate per fuorigioco hanno quasi regalare ai padroni di casa un vantaggio anticipato, ma il VAR le ha prontamente respinte. Nel frattempo, Thuram ha mostrato la sua abituale capacità di creare pericoli, soprattutto sui lati sinistri, ma non è riuscito a trovare il varco.

La difesa nerazzurra, guidata da Bisseck e Bastoni, ha gestito bene le pressioni, mentre Ivan Provedel ha effettuato parate decisive, tra cui una importante fuoriuscita su Bonny al 65° minuto.

Impatto sulla classifica e prospettive future

Con i tre punti conquistati, l’Inter passa a 29ª posizione della Serie A, a pari punti con la Lazio, ma con il vantaggio del goal difference, riprendendo così la vetta della classifica. Il Venezia, invece, resta ultimo con soli 3 punti, ancora intrappolato nelle zone basse della classifica. Il tecnico Davide Nicola dovrà trovare delle soluzioni per uscire dalla crisi, mentre Chivu potrà contare su una squadra che, nonostante le difficoltà, ha dimostrato resilienza e capacità di sfruttare gli errori avversari. La prossima sfida dell’Inter sarà cruciale per consolidare il proprio primato, mentre il Venezia dovrà lottare per evitare la retrocessione.