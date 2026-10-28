Incidente tra moto e camion in A10: centauro in codice rosso e traffico in tilt

Incidente tra moto e camion in A10: centauro in codice rosso e traffico in tilt

Scontro tra una moto e un camion sulla A10, in direzione Savona: il motociclista è stato soccorso e trasferito in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure.

Incidente sull’autostrada A10 tra Albisola e Savona, dove una moto si è scontrata con un camion nel pomeriggio del 28 ottobre. Il motociclista è stato trasportato in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure. L’impatto ha provocato fino a 6 chilometri di coda e disagi anche sulla viabilità ordinaria.

Incidente sulla A10 tra Albisola e Savona, moto contro camion: motociclista in codice rosso

Scontro tra una moto e un camion sull’autostrada A10, in direzione Savona. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15:30, provocando l’intervento dei soccorsi e pesanti ripercussioni sulla circolazione. Secondo le prime informazioni, ancora in fase di accertamento, ad avere la peggio è stato il motociclista, soccorso sul posto e trasferito in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

I soccorsi e le code in autostrada dopo l’incidente: disagi anche sull’Aurelia

Sul luogo dell’incidente sono intervenute l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce d’Oro di Albissola Marina, insieme ai vigili del fuoco e al personale del Nucleo Operativo Autostrade, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella gestione della situazione.

Dopo le prime cure sul posto, il motociclista è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Restano da chiarire le cause e la dinamica dello scontro tra la moto e il camion.

Autostrade per l’Italia ha segnalato rallentamenti e code nel tratto compreso tra Celle Ligure e il bivio A10 con l’inizio della complanare di Savona, in direzione del capoluogo. Nel corso del pomeriggio, gli accodamenti hanno raggiunto fino a 6 chilometri, con un aumento dei tempi di percorrenza per gli automobilisti. Disagi sono stati segnalati anche sulla viabilità ordinaria, in particolare lungo la via Aurelia verso Savona, dove il traffico ha risentito delle ripercussioni dell’incidente.