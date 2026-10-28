Tragedia a Castellammare di Stabia, dove un ragazzo di 16 anni è morto in un terribile incidente stradale mentre andava a scuola.

Tragedia a Castellammare, 16enne muore in un incidente: stava andando a scuola

Un terribile incidente stradale si è verificato questa mattina, mercoledì 28 ottobre 2026, a Castellammare di Stabia, nel Napoletano. Due scooter, per cause ancora da accertare, si sono scontrati tra loro.

Ad avere la peggio un ragazzo di 16 anni che stava andando a scuola. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, il 16enne è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. L’incidente si è verificato intorno alle ore 08:00 in viale delle Puglie. Secondo le prime ricostruzioni, lo scooter guidato dalla vittima si sarebbe scontrato frontalmente con un altro scooter ma, le ragioni per cui i due mezzi si siano trovati sulla stessa traiettoria sono ancora tutte da chiarire.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, appartenenti al commissariato cittadino, insieme al personale della Polizia Municipale, diretta dal dirigente Francesco Cerciello. Si spera che grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, oltre che ai rilievi effettuati, si possa arrivare al più presto a capire l’esatta dinamica di questo terribile incidente costato la vita al 16enne.

Castellammare, 16enne morto in un incidente stradale: chi era la vittima

Questa mattina come detto si è verificata una terribile tragedia nel Napoletano, con un ragazzo di 16 anni morto in un incidente stradala mentre andava a scuola. La vittima si chiamava Emanuele Cannavale. Queste le parole riportata dall ‘ANSA da parte della preside dell’Alberghiero che frequentava Emanuele, Fabiola Toricco: “Siamo tutti sotto choc. Emanuele era un bravissimo ragazzo. Frequentava la scuola e lavorava di tanto in tanto. Anche il fratello maggiore è stato un nostro studente. Gli insegnanti, appresa la notizia, si sono precipitati all’ospedale San Leonardo dove hanno abbracciato i genitori. Ho personalmente tentato di confortare i ragazzi della classe di Emanuele che hanno pianto e chiesto di non toccare il suo banco. Domani mattina tutti i plessi scolastici di Castellammare di Stabia osserveranno un minuto di silenzio. I nostri lo faranno riuniti nel cortile dell’istituto. Faremo di tutto per dare sostegno alla famiglia intorno alla quale ci stringiamo. Parteciperemo ai funerali. Vogliamo che sappiano quanto Emanuele fosse benvoluto.”