Nel cuore di Milano, Curasept ha presentato una novità pensata per chi vuole trasformare la routine di igiene orale in un gesto più personale e sostenibile. Lanciata durante un evento dedicato agli operatori del settore, la guida “I colori del sorriso” traduce il modello Brainbow in quattro profili comportamentali, offrendo consigli su misura per ciascuno.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’azienda, che celebra 25 anni di attività nel campo della prevenzione dentale, e due esperti di spicco: Daniele Modesti, igienista dentale e docente universitario, e Simone Bandini Buti, formatore autore del modello Brainbow. Insieme hanno concepito una risorsa online che permette a chiunque di identificare il proprio stile di cura del sorriso osservando i prodotti presenti nell’armadietto del bagno.

Lancio della guida ‘I colori del sorriso’ a Milano

L’evento di Curasept a Milano ha riunito professionisti e curiosi, tutti interessati a superare le barriere che spesso impediscono di mantenere costanti le buone abitudini dentali. Modesti ha sottolineato che “i consigli universali sono spazzolamento, pulizia interprossimale, colluttorio e corretti stili di vita”, ma ha anche spiegato come questi possano essere declinati in modo diverso a seconda del colore che meglio descrive il proprio comportamento.

Bandini Buti ha evidenziato che molti fallimenti nella creazione di una routine derivano da una mancata sintonia con il proprio profilo psicologico. “Non esiste un unico modo di costruire una routine di self-care efficace; esistono strategie diverse che favoriscono costanza e motivazione”, ha dichiarato, invitando il pubblico a scoprire il proprio colore per trovare il metodo più efficace.

I quattro stili comportamentali ispirati al modello Brainbow

La guida si articola in quattro categorie cromatiche, ognuna associata a un insieme di atteggiamenti tipici. Per ogni colore, Curasept suggerisce azioni concrete – dallo spazzolamento di due minuti due volte al giorno alla pulizia interprossimale con filo o scovolino, passando per l’uso di collutorio e l’adozione di stili di vita congrui – ma sempre declinate su misura.

Blu – orientato al risultato

Chi si riconosce nel colore blu predilige l’efficacia e la rapidità. Per questi individui, la motivazione nasce dal vedere un risultato tangibile, perciò è consigliato utilizzare strumenti che forniscano feedback immediato, come il rivelatore di placca. Anche la scelta di un dentifricio ad azione rapida e la programmazione di appuntamenti periodici con l’igienista aiutano a mantenere alta la motivazione.

Giallo – ricerca di novità

Il giallo identifica chi sente l’esigenza di varietà per non annoiarsi. Per loro, la routine fissa è poco efficace; è utile alternare gusti di dentifricio, provare nuovi tipi di collutorio e impostare piccoli promemoria visivi. Modesti suggerisce di trasformare la pulizia in un piccolo rituale, cambiando regolarmente gli accessori per mantenere alta l’attenzione.

Verde – metodo e precisione

Chi ha lo stile verde ama l’organizzazione e i dettagli. Una lista di passaggi, la disposizione ordinata dei prodotti su un vassoio dedicato e la verifica periodica dei risultati (ad esempio con foto del sorriso) costituiscono il nucleo di una routine efficace. L’approccio metodico è supportato da consigli pratici, come la scelta di uno scovolino di dimensioni adeguate e l’uso di un timer per rispettare i due minuti di spazzolamento.

Rosso – relazioni e condivisione

Il rosso rappresenta chi considera la cura del sorriso un’attività sociale. Lavare i denti insieme ai familiari, condividere consigli su app di salute orale o chiedere al dentista di spiegare l’importanza dell’igiene per la fiducia personale sono tutti comportamenti tipici. Questo stile sottolinea come una buona igiene orale possa migliorare le interazioni quotidiane, riducendo problemi come l’alitosi.

Tutte le indicazioni della guida rimangono però universali: spazzolare per 2 minuti, due volte al giorno, pulire gli spazi interdentali e adottare uno stile di vita sano. L’innovazione sta nel proporre questi consigli in chiave personalizzata, affinché ciascuno possa trovare il modo più adatto a sé per trasformare la cura del sorriso in un’abitudine duratura.