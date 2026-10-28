La Polizia di Stato ha arrestato un 40enne bresciano per detenzione di materiale pedopornografico: sarebbero stati sequestrato 10mila file con immagini di minori dai 6 ai 16 anni. I dettagli della vicenda.

Brescia, arrestato 40enne per detenzione di materiale pedopornografico

Un uomo di 40 anni è stato arrestato a Brescia per detenzione di materiale pedopornografico.

Stando a quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività è stata condotta dal Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Brescia. Le indagini sono state avviate dalla Polizia Postale, attraverso la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica, dopo il monitoraggio del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Lombardia.

A far partire gli accertamenti è stata una segnalazione di organismi internazionali impegnati nella tutela delle minori vittime di abuso. Nell’abitazione del 40enne sarebbero inoltre stati sequestrati 10mile file con immagini di minori dai 6 ai 16 anni di età. In corso tutte le indagini per far luce sull’intera vicenda.

Arrestato per pedopornografia: sequestrati 10mila file con minori dai 6 ai 16 anni

Come visto un uomo di 40 anni è stato arrestato a Brescia per detenzione di materiale pedopornografico. Nell’abitazione dell’uomo sarebbero stati trovati e sequestrati circa 10mila file con contenuti pedopornografici, catalogati in cartelle dedicate e riguardanti minori di età compresa tra 6 anni e 16 anni. Pc e telefoni del 40enne saranno analizzati al fine di individuare la rete di complicità e riuscire a identificare le vittime, sia in Italia che all’estero. Le indagini sono tutt’ora in corso. Per la gravità della vicenda, il questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto nei confronti del 40enne arrestato l’Avviso orale di pubblica sicurezza, ovvero quella misura prevista dal Codice delle leggi antimafia. Il provvedimento è finalizzato alla successiva richiesta di applicazione della Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.